Ghezzal attı, 3 puan geldi

Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş, baskılı oynadığı mücadelede aradığı golü 90+6'da buldu. Rachid Ghezzal fileleri havalandırırken Kartal'a da 3 puanı getiren isim oldu.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna Kayserispor maçıyla başlayan Beşiktaş, aradığı golü 90+6'da buldu ve sezona galibiyetle start verdi. Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyan ve üst üste ataklarla rakip kaleyi yoklayan siyah-beyazlı ekip, aradığı golü ise Ghezzal'ın ayağından buldu. Dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde Weghorst'un pasında ceza sahası dışından düzgün bir vuruş yaparak topu filelere gönderen Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı ekibin bu sezonki ilk golünü atan isim oldu ve takımının da sezona galibiyetle başlamasını sağladı.