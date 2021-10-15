Ghezzal ve Welinton 2 maç sonra kadroda

Başakşehir deplasmanında boy gösteren Beşiktaş'ta sakatlıkları geçen Rachid Ghezzal ve Welinton, 2 maç aradan sonra formasına kavuştu.

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Welinton 2 maç aradan sonra formasına kavuştu. Her iki futbolcu da Adana Demirspor ile iç sahada oynanan maçta sakatlanmış, Altay ve Sivasspor karşılaşmalarında takımlarını yalnız bırakmıştı. Milli maç arasında Ghezzal ve Welinton, milli maç arasında takıma verilen izin gününde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Necip Uysal ve Alex Teixeira ile birlikte ekstra antrenman yapmıştı. Alex ve Necip de sakatlıklarını atlatırken, Başakşehir karşısında mücadeleye kulübede başladılar.