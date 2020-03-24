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Gianni Infantino'dan futbol dünyasına birliktelik çağrısı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, koronavirüse karşı futbol dünyasına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.


Hayatın her alanını olduğu gibi futbol dünyasını da olumsuz etkileyen koronavirüs salgınına karşı FIFA Başkanı Gianni Infantino'ndan dayanışma çağrısı geldi. FIFA'nın resmi sitesine konuşan Infantino, "Bu zamanlarda futbol dünyası birlik ve beraberlik göstermeli. Beraber çalıştığımızı ve bir takım olduğumuzu göstermek zorundayız. Daha güçlü olarak geri geleceğiz. Yeni fikirlerle, yeni formatlarla, futbolun neye ihtiyacı varsa. Ancak şimdi takım olarak koronavirüse karşı savaşma zamanı" açıklamasını yaptı.

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