Gidilmeyen ayların parasını almayacak

Tüm dünya pandemi ile mücadele ediyor. Bu dönemde en önemli gündem maddelerinden birini öğrencilerin okula gidip gitmeyeceği oluşturuyor. Bazı aileler dünyada ikinci bir dalganın olma ihtimaline karşı çocuklarını okula göndermek istemiyor. İlk ve ortaöğretimde böyle bir ihtimal mümkün gibi gözükse de her yıl düzenlenen sınavlarla girilen üniversiteler için bu durum, en azından ilk etapta olası görünmüyor. Üniversite sınavlarında birçok genç ise yaşamadığı bir kentteki üniversiteyi kazanıyor. Bu nedenle o üniversitelere kayıt yaptırması, o şehirde bir ev kiralaması ya da yurtta kalması gerekiyor. Ancak pandemi süreci bütün öğrencileri ve velileri zorlamaya başladı. Gençler üniversiteye yazılsa da belki kiraladıkları evlerde oturamayacak ya da yurtlarda kalamayacak.

GoldMaster markasının sahibi Kale Elektronik Dış Ticaret, bu yıl kızlar ve erkekler için Kampüs 34 adıyla iki ayrı yurt açtı ve pandemiye özel olarak kalmadıkları aylar için öğrencilerden ücret almayacağı duyurdu. Buna göre, bu yurtlarda kalacak olan öğrenciler, yurtta kalmadıkları zamanların kirasını ödemeyecekler. Yani sadece kaldıkları ayların parasını verecekler. Örneğin; üniversitelerin açılmasının üzerinden iki ay geçtikten sonra pandemi nedeniyle ara verilmesi gerekti ve iki ay okuldan ayrı kaldılar. Bu süreçte yurtta kalmayacakları için bu dönemin parasını ödemek zorunda olmayacaklar.

Ücretsiz doktor hizmeti

Kampüs 34 Yurtları'nda hiçbir yurtta olmayan ücretsiz doktor hizmeti de verdiklerini belirten Kale Elektronik Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Bora, ''Yurtlarımız tüm üniversitelere çok yakın. Yeni açıldığımız için pandemi sürecini de dikkate alarak gençlerimiz için çok hijyen bir yurt planladık. Odalarımız çok geniş. Öğrenci başına 10 metrekarelik bir alan düşüyor ki; bu diğer yurtlara kıyasla çok yüksek bir alan. Yurtlarımızda öğrencilerimiz için ücretsiz internet hizmeti de veriyoruz. 24 saat güvenlik hizmetimiz var. Ayrıca pandemiye özel olarak kimseden kalmadığı ayların parasını almayacağız. Üstelik tüm bu hizmetlere rağmen fiyatlarımız da çok uygun. Sonradan sıkıntı yaşamamak ve sunduğumuz bu fırsattan yararlanmak için üniversiteye kayıt döneminde yurtlarımıza da kayıt yaptırmak yeterli'' dedi.

''Bütün çocuklar bizim çocuklarımız''

Kale Elektronik Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sibel Bora da şöyle konuştu: ''İnsanın yaşam düzeyini bilinçli bir çabayla yükseltme konusundaki tartışma götürmez yeteneğinden daha cesaret verici bir gerçek olmadığı' sözünden hareketle kurulan GoldMaster 45 yıldır alnının akıyla bu ülkeye hizmet veriyor. Biz sadece bu markamızla değil, bütün markalarımızla, insanlarımızın yaşam düzeyinin yükselmesi için çalışıyoruz. Yurtlarımız da bunun göstergeleri. Çünkü bütün çocuklar bizim çocuklarımız ve bütün aileler bizim ailelerimiz diye bakıyoruz. Aileler gönül rahatlığıyla çocuklarını bize emanet edebilirler''.