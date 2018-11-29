GİMDES çocuklara aşı yapılması konusunda anket yaptı

GİMDES, aşı yaptırma konusunda kamuoyunun görüş ve faaliyetlerinin ölçülmesi amacıyla bir anket düzenledi. 623 katılımcı ile gerçekleştirilen anket raporu üzerine değerlendirme yapan GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, kamu destekli reklamlarda aşı yaptırmayı reddeden insanların sayısının tehlikeli boyutlara çıktığını yana yakıla anlatıldığını dile getirerek, "Öyle bir algılama yapmaya çalışıyorlar ki sanırsınız aşı yaptırmayı reddedenler yüzünden salgın hastalıklar tehlikeli boyutlara gelmiş. Halbuki yok öyle bir şey. Aşı yaptırılmayan çocuklarımız sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyorlar" ifadelerini yer verdi.

"İthal ettikleri aşılar depolarda kaldı"

Büyüközer, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2011 yılında Türkiye'de 183 aile aşı yaptırmayı reddederken, 2017 yılında ise 23 bin ailenin aşı yaptırmayı reddettiğini ifade ederek, "Devlet ve özel sektörün milyonlarca dolar ödeyerek ithal ettikleri aşılar depolarda kaldı. Bu sebepten, reddetmenin tehlikeli boyuta çıktığını ekranlarda ağlamaklı edalarla anlatıyorlar. Nedense bu kamu yararlı reklam haberlerinde aşıyı gerekli gören çocuklu annelerin röportajlarını ballandıra ballandıra koyarlarken, reddeden annelerle yapılmış bir tek röportaj yayınlamıyorlar. Aşı yaptırmadıkları için çocuklarının daha sağlıklı büyümeye devam ettiklerini duymaktan mı korkuyorlar? Bu aşı olayı yıllardır dünyanın da gündeminde" dedi.

"Bu maddeyi bir hayvana enjekte ederseniz beyninde hasar oluşur"

Thimerosal maddesiyle ilgili en çarpıcı açıklamayı civa zehirlenmesi konusunda dünyanın sayılı otoritelerinden biri olarak kabul edilen Kentucky Üniversitesi Kimya Bölümü başkanı Boyd Haley yaptığını kaydeden Büyüközer, "Bu maddeyi bir hayvana enjekte ederseniz beyninde hasar oluşur. Canlı bir dokuya enjekte ederseniz hücreleri ölür. Tüm bunları bilip de minik bebeklere bu maddeyi enjekte etmek şok edici bir hatadır" ifadelerini kullandı.

"Tüm karma aşılarda thimerosal var"

Rusya'da 20 yıl önce yasaklanan thimerosal adlı maddeyi, geçen yıllarda Danimarka, Avusturya, Japonya, İngiltere ve İskandinav ülkeleri de aşılarından çıkardığı bilgisini veren GİMDES Başkanı, "Ancak, Türkiye'de bebeğin doğumundan ilkokul 5'inci sınıfa kadar uygulanan tüm karma aşılarda (DBT, DT, Td, TT, Hepatit) thimerosal var. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye her yıl çocukları difteri, boğmaca, tetanos ve sarılıktan korumak için 40 milyon doz aşı ithal ediyor. Aşıların yüzde 60'i Bakanlık'ça getiriliyor.

Thimerosal konusunda dünyada bir tartışma var. Ortadaki bu risk yüzünden ABD, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerde bu kullanılmamaya başlandı. Eğer gelişmiş ülkelerde bu madde kullanılmıyorsa Türkiye'de de kullanılmaması gerekir. Sağlık açısından maliyet düşünülmemeli. Yetkilileri buradan ikaz ediyoruz. Gerekli koruma tedbirlerini alsınlar. Aşıların satışlarının düşmeye devam ettiğini görürlerse bu uluslararası aşı ve ilaç mafyası, laboratuarlarında yetiştirdikleri mikropları ülkemize şırınga ederek suni hastalık salgınları oluşturabilirler. Yüzlerce evde yaşayan Amerikalı çocuklara yönelik yeni bir araştırmada, aşılanmamış çocuklara kıyasla aşılanan çocukların aşağıdaki hastalıkları geliştirme olasılıkları daha yüksek bulunmuştur" dedi.

Dr. Büyüközer, anketle ilgili şu açıklamayı yaptı: "İlgili kurum ve kuruluşlara madalyonun bir de bu tarafı görmelerini tavsiye ediyoruz. Katılımcılar 18-45 yaş arasındaki ebeveynlerdir. Sorulara yüzde 85 anneler, yüzde 10 ebeveynler, yüzde 5 babalar tarafından cevap verilmiştir".

Yapılan anket sonuçları şöyle açıklandı;

"Çocuğunuza aşı yaptırmama sebebiniz nedir?

İçeriğinin güvenilir olmaması, içeriğinin helal olmaması, içeriğinin sağlıklı olmaması: (yüzde 93)

Çevresel Duyum : (yüzde 3)

Doktor Tavsiyesi: (yüzde 4)

Aşı yaptırmadığınızdan dolayı çocuğunuzda herhangi bir hastalık/rahatsızlık meydana geldi mi?

Evet: (yüzde 0)

Hayır: (yüzde 100)

Aşı yaptırmama kararınıza çevrenizdekilerin tepkileri nasıl oldu?

Olumlu karşılandı: (yüzde 30)

Olumsuz tepki gösterildi: (yüzde 60)

Tepki gösterilmedi: (yüzde 10)".