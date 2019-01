GİMDES'den kardeşlik sözleşmesi yayınlandı

GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, dernek ve gönüllülerin iştirakiyle kardeşlik sözleşmesi yayınlandığını duyurdu.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Dr. Büyüközer, haksızlığa ve sömürüye karşı yegane kurtuluş yolunun İslam olduğunu belirterek, "Yeryüzü yeryüzü olalı, kim bilir kaçıncı seferdir, zulmün ve küfrün baskıları, dayatmaları altında inliyor. İnsanlık, korkunç bir kâbusun kıskacında perişan bir haldedir. Her taraf adeta yangın yerine dönmüş. Bir tarafta sefalet kol gezerken, diğer tarafta sefahat arş-ı alaya çıkmış. Bir tarafta oluk oluk kanı akıtılan mazlumlar, diğer tarafta sömüren ve kan akıtan efendiler. Bir tarafta ezilen, öldürülen fakir milletler, diğer tarafta sanayi ve teknoloji çarkını büyük bir hasetle elinden kaptırmamak için canavarlaşan emperyalist güya medeni ülkeler. Haksızlığa, sömürüye karşı yegane çare İslam'dır. Gelin inandığını söylediğin bu mübarek dinin, atmosferinde birleşelim" ifadelerine yer verdi.

Büyüközer, "Zulümle, aldatma ile iktidarlarını sürdürme ihtirası içinde olan batıl güçler ise bir yandan, yığınlara kurtuluş yolunu göstermemek için yaldızlı, aldatıcı ve uyuşturucu propagandalarını sürdürürken, diğer yandan kurtuluş yolunu görebilmiş ve yığınlara gösterebilecek insanlara karşı acımasızca iftira ve yalan iddialarla karalama, çatıştırma, parçalama ve yok etme metodu ile hücuma devam etmekteler. Yüzyıldır dayattıkları sistemleri ile insanlığa mutluluk, saadet, huzur ve adalet getireceklerini iddia eden sefiller. Yüz yılın sonunda insanlığı getirdiğiniz şu bataklığa bakın. Her yerde kan, her yerde ölüm, her yerde acı, her yerde zulüm, her yerde açlık, her yerde sefalet. Peki nasıl kurtulabiliriz? Derken, bu soruya akıllı bir cevap vermeliyiz. Biz diyoruz ki, bu soruya akıllı bir cevap ancak başta nefsimiz olmak üzere bütün kardeşlerimizi İslam'da Birlik ve Kardeşliğe çağrıdır" dedi.

"Gelin İslam'da birleşelim"

Hak ve Hakikatin kaynağı adalet, sevgi ve hoşgörü iklimi İslam'da birleşmeye ve İslam'da kardeşliğe çağırdıklarını deklare eden Dr. Büyüközer, "Haksızlığa karşı yürekleri isyanla dolu insanlarımızı, sömürüye karşı sosyal adalet isteyen kardeşlerimizi, kurtulmak için kurtarmak gerektiğine inanan kardeşlerimizi, inançlarına, ahlak ve şereflerine saygı isteyen kardeşlerimizi, yolsuzluk ve suistimal çetelerine yeter diyen kardeşlerimizi, haksız yere kan dökülmesine paydos diyen kardeşlerimizi, birbirini seven, huzur dolu, sevgi dolu, barış dolu güzel bir dünya arayan kardeşlerimizi, İslam'da birleşmeye ve İslam'da kardeşliğe çağırıyoruz" sözlerine yer verdi.

"Kör cahillik ve anlamsız ayrılıklar son bulmalı"

Anlamsız ayrılıkların son bulması gerektiğine inanan Dr. Büyüközer, "Hangi meşrepte, hangi gurupta, hangi cemaatte olursan ol ben de Müslümanım diyen kardeşim, kör taassubu, cahilliği, anlamsız ayrılığı bir tarafa atarak, inançlarımıza, kitabımıza, peygamberimize ve milli değerlerimize karşı amansız eylemler, zulümler düzenleyen küfre karşı, ister şu veya bu ırkın ırkçılığını sürdüren olsun İslam'a ve İslam'ın değer ve kurumlarına karşı eylemler yapan, mazluma gözyaşı döktüren, ahlakı yıkıp ahlaksızlığı ve hayâsızlığı, iffet ve namusu yok edip, iffetsiz ve namussuz bir sürü oluşturmak isteyenlere, arkadan terör odaklarını destekleyip kan akıtmayı, tetikçilerine öldürtmeyi bile göze alan, bu eylemlerini her gün tekrar etmekten bir an dahi fütur getirmeyen dinsiz ve imansızlara, vatan ve millet düşmanlarına, topyekûn şeytanın taraftarlarına karşı bir ve beraber olalım. Sen, hayat verici şuur ve bilgiye sahip olması gereken insan. Ayağa kalk, kendine gel, çevrene sevgi, merhamet ve birlik tohumlarını ek! Ta ki gayret ruhu, iman ruhu neşvünema bulsun" dedi.

Dr. Büyüközer, "Hak yolda el ele kardeş olalım. İslam'ın adalet ve sevgi ikliminde, huzur dolu bir dünya için bir ve beraber olalım. Bu çağrımıza can-u gönülden evet diyen kardeşlerimizi, kardeşlik sözleşmesinin altına imza koymaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.