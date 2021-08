Giovanni Guidetti: "Takım hedefi olarak Sırbistan da rövanşı almaya gidiyoruz"

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası hakkında konuşan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Şu andaki hedefimiz Sırbistan da rövanşı Sırplara karşı oynayıp almak. Buraya gelmek için önümüzde çok zor maçlar var. Takım hedefi olarak Sırbistan da rövanşı almaya gidiyoruz" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, basın mensuplarıyla Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesi düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Takım ve teknik kadrosuna teşekkür ederek sözlerine başlayan Guidetti, "Bu sene yaşamış olduğumuz şey bir sporcunun en zor yazıydı. Türk Milli Takımı sene başından beri milli takımlar organizasyonları olarak tüm hepsine katılan tek takım olabilir. Belki başka takımlardan da olacak ama tüm organizasyonlara katılan milli takımlar üzerinde tek ülkeyiz. Bir takım için, oyuncularımız için yeni bir turnuvaya hedefe başlamak çok zor, her seferinde yeni bir heyecan ve motivasyonla odaklanmak zor. Avrupa Şampiyonası kampından ilk günden şu güne kadar çok motive şekilde geldiler ve antrenmanlarda yüzde yüzlerini veriyorlar. Avrupa Şampiyonası'nda çok zor maçlar olduğunu biliyoruz ama biz her zaman olduğu gibi hazırız ve neler yapabileceğimizin farkındayız. Son Avrupa Şampiyonası'nı kendi seyircimiz önünde mükemmel şekilde oynadık ve boynumuza gümüş madalyamızı takmıştık. Şu andaki hedefimiz Sırbistan da rövanşı Sırplara karşı oynayıp almak. Buraya gelmek için önümüzde çok zor maçlar var. Takım hedefi olarak Sırbistan da rövanşı almaya gidiyoruz" diye konuştu.

"Kore maçında aldığımız dersler Paris'te bize çok yardımcı olacak"

Millilerin Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki performansına da değinen Guidetti, “Bir maç özelinde değil ama olimpiyat genelinde harika bir olimpiyat oynadı ve her oyuncu, her sayı için çabaladı, mücadele etti. Maalesef her turnuvada, her takımın oynadığı kötü bir maç oluyor ve olacaktır da. Kore'ye karşı en kötü günümüz olduğunu söylemem. Böyle bir günde bile yenmeye çok yakındık. Takımların ve ülkelerinde, olimpiyat hikayelerinde olması gerekiyor. Kore son 3 olimpiyatın ikisinde yarı final oynamış, ilk dörde girmiş. Kore, çeyrek finali bizden daha çok oynadı ve bu atmosferi biliyorlardı. Biz de kendi hikayemizi yazmaya başladık. Kore maçından aldığımız dersler Paris'te bize çok yardımcı olacak. Naz'ın bizimle olmayışı bir sürpriz değil, bu daha önceden organize edildi. Kişi özelinde değil, ben ve ekibim değişikliğe ihtiyaç olan pozisyonlarda ve anlarda değişiklik yapıyoruz. Kübra'nın oynadığı pozisyonda bir değişikliğe ihtiyaç duyulmadı“ şeklinde konuştu.

“Farklı oynadığımız için bize önlem almaları daha zor“

Hayatın her anında değişik senaryo ve seçeneklerin olduğunu söyleyen İtalyan başantrenör, “Eğer bir şey yapma şansım olsa, Kore'den Kim'i sahanın dışına çıkartırdım. Şu anda takımımız çok genç bir takım, fazlasıyla genç oyuncuya sahibiz. Her turnuvada daha genç oyunculara yer vermeye devam edeceğiz. Her takımın kendine göre bir gerçekleri var. Bizim takımımızın da gerçekleri bu şekilde. Bizim çok doğru bir organizasyonumuz ve yapılanmamız var. Elimizde olan gücü doğru şekilde kullanıyoruz. Diğer ülkelere baktığımız zaman bizim onlardan oyun sistemimiz değişik. Orta oyuncularımızın biraz daha entegre olduğu bir oyun düzeni var. Diğerlerinden farklı oynadığımız için bize önlem almaları daha zor. Ben antrenör olarak her gün sıçrayıp koşmak zorunda değilim. Oyuncular bunu yapmak zorundalar. Her gün buna kendilerini hazırlıyorlar ve sahadalar bunun için. Avrupa Şampiyonası takvimine baktığımız zaman çok uzun bir periyot var. Bu da agresiflerimizi arttırmak için bize zaman veriyor. Bu süreyi kendi avantajımıza kullanacağız“ ifadelerini kullandı.