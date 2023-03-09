Giresunspor ile Fatih Karagümrük 4. randevuda

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor ile ligde 4. kez mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Fatih Karagümrük, yarın saat 20.00'de Çotonak Spor Kompleksi'nde Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde kırmızı-siyahlılar, oynadığı 22 müsabakada 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda aldığı 29 puanla 8. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise çıktığı 23 müsabakada 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 22 puanla 17. basamakta yer alıyor.

4. randevu

Giresunspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda iki takım da birer galibiyet elde ederken, 1 karşılaşma da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Giresun'un 5 golüne, Karagümrük 4 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maç 1-1'lik skorla sona erdi.

Karagümrük 8 maçtır kaybetmiyor

Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'a mağlup olan Fatih Karagümrük, daha sonra oynadığı 8 maçta yenilmedi. Kırmızı-siyahlılar, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Karagümrük geride kalan 8 karşılaşmada Kayserispor, Konyaspor, MKE Ankaragücü ve Sivasspor'u mağlup ederken, Konyaspor, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Beşiktaş ile de berabere kaldı.

Deplasman karnesi

Fatih Karagümrük ligde bu sezon deplasmanda 11 maça çıktı. Kırmızı-siyahlılar, bu mücadelelerde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 13 puan topladı. Karagümrük dış sahada son olarak MKE Ankaragücü ile karşılaştı ve rakibini 2-0 mağlup etti.

47 golün 27'si Diagne ve Borini'den

Fatih Karagümrük'te, takımı Mbaye Digane ile Fabio Borini sırtlıyor. İki futbolcunun, Süper Lig'de Karagümrük'ün attığı 47 golün 27'sinde imzası bulunuyor. Kırmızı-siyahlılarda Diagne 14 golle, Enner Valencia'nın ardından gol krallığı yarışında ikinci sırada, Borini de 13 gol kaydetti ve krallık yarışında üçüncü sırada yer alıyor.