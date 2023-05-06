Giresunspor ile Fenerbahçe 16. randevuda

Giresunspor ile Fenerbahçe yarın oynayacakları maçla birlikte Spor Toto Süper Lig'de 16. kez rakip olacak. İki ekip arasında daha önce oynanan 15 maçta sarı-lacivertlilerin 8-2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Çotanak Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-lacivertliler, 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 67 puanla 2. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda aldığı 27 puanla 16. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanında kazanıp, lider Galatasaray'ın da Beşiktaş'a kaybetmesiyle puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe, Giresun'a karşı 3 puan alarak şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor.

16. randevu

Giresunspor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 8 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 2 kez kazandı. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 22 gol atarken, Giresunspor 11 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Karadeniz ekibi, 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Deplasmanda 35 puan topladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 15 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 35 puan topladı. Rakip filelere 33 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 14 gol gördü. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 9 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmezken; 8 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Ligin en çok gol atan takımı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 30 karşılaşmada rakip fileleri 75 kez havalandırdı. Sarı-lacivertliler, bu alanda en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. Kanarya'da 27 gollü Enner Valencia takımın gol yükünü çekerken, Michy Batshuayi 10 golle katkı sağladı.

Sarı-lacivertlilerde 5 futbolcu sınırda

Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Miha Zajc, Enner Valencia ve Samet Akaydin ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda gelecek hafta iç sahadaki Trabzonspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı öncesi 2 sakat, 2 cezalı oyuncu bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Altay Bayındır ve Lincoln Henrique bireysel çalışmalarını sürdürürken, Sivasspor maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci ve sarı kart cezalısı Willian Arao kadroda yer almayacak.

Sakatlığını atlatan ve kupa maçında 30 dakika sahada yer alan Michy Batshuayi'nin yanı sıra, Sivasspor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Enner Valencia ve İsmail Yüksek tedavilerinin ardından takımla çalışmalara başladı. Bu iki ismin de kadroda olması bekleniyor.

Bahattin Şimşek düdük çalacak

Giresunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını İlker Takpak ve Osman Gökan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.