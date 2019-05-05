Giriş katı çöken apartmanın içinden çekilen görüntüler vahameti ortaya çıkardı

Fatih'te gece saatlerinde 3 tabanı aniden çöken binanın içerisi görüntülendi. Mühürlenen binadaki çökmenin nedeni araştırılırken, ortaya çıkan görüntü görenler hayrete düşürdü.

Olay, gece saatlerinde Fatih ilçesi Yedikule Mahallesi Bestekar Süreyya Bey Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın giriş katı bilinmeyen bir sebepten dolayı göçtü. Göçme nedeniyle evde bulunan 5 kişilik bir aileden 2 kişi oda içerisinde bulunan çukura düşerek yaralanmıştı.

Olayın ardından mühürlenen apartmandaki durumun vahameti gündüz çekilen görüntüyle ortaya çıktı. Görüntülerde giriş katındaki odasının tabanının tamamen aşağıya çöktüğü görülüyor. Yine çökmenin yaşandığı apartmanın dışında da büyük çaplı çatlaklıkların oluştuğu görülüyor.

Apartmanın bulunduğu sokakta ise güvenlik önlemleri alınırken, mahalle sakinlerinden Edip Baran çökme anında bomba patlama sesi gibi bir sesin geldiğini ifade ederek, “Gece saat 12-1 civarı herkes yatıyordu. Bomba patlar gibi bir ses geldi. Hemen dışarı fırladık. Baktık toz var bembeyaz bir toz. Ondan sonra işte içeri girmeye çalıştık. Çünkü aşağı düştüler. Ondan sonra merdiven uzattık. Çıktık kapıyı açtılar bize. Biz de çocukları ve yaralıları çıkarttık. Hepsi şoktaydı. Hepsi yıprandılar” şeklinde konuştu.