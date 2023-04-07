Girişim hızlandırma programı PİLOT'a başvuru dönemi açıldı

TT Ventures'ın girişim hızlandırma programı PİLOT'un yeni dönem başvuruları açıldı. PİLOT'un 11'inci dönemine kabul edilecek girişimler, TT Ventures'tan 50 bin dolar yatırım ve 100 bin TL nakit desteği almaya hak kazanacak. Türk Telekom ile iş birliği yapma ve TT Ventures'tan yatırım alma imkânı elde edecek girişimler, program sonunda ABD programına katılacaklar.

Türk Telekom iştiraki TT Ventures'in girişim hızlandırma programı PİLOT'un 11'inci dönemi için başvurular açıldı. Bu yıl PİLOT programına kabul edilecek girişimlere, TT Ventures tarafından 50 bin dolar yatırım ve 100 bin TL nakit desteği yapılıyor. Başvurular, turktelekomventures.com.tr web sitesinden alınıyor.

“PİLOT ile yenilikçi iş fikirlerini dünyaya kazandırıyoruz”

Girişimleri dünyaya açan bir köprü olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan şöyle konuştu: “Hedefimiz, ilk günden bu yana girişim ekosistemini güçlendirmek ve girişimlerle iş birliği yaparak onların büyümelerine katkı sağlamak. 2013'ten bu yana PİLOT ile Türkiye'nin teknoloji alanındaki başarılarını uluslararası arenada da gösterecek ‘unicorn'lar ortaya çıkarma amacıyla, erken aşama teknoloji girişimlerini destekliyoruz. TT Ventures ile girişimlere yatırımlarımızı sürdürürken, ‘TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' ile de PİLOT mezunları dahil olmak üzere ileri aşama girişimlere yatırım yapıyoruz. Diğer yandan Eminönü'nde bulunan Santral binamızda girişimlere ofis ortamı sağlarken, ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde de çalışma alanı olarak kullanılacak Girişimcilik Merkezimizin hazırlıklarını yapıyoruz. Bu yıl 11'inci dönem başvurularını açtığımız PİLOT programımız için girişimcileri heyecanla bekliyoruz.”

PİLOT mezunlarından Kidolog ile çocuklara destek

PİLOT mezunlarının, Türk Telekom'un teknolojiyi insanın iyiliği ve faydası için üretme misyonuyla örtüşen çalışmalar yaptıklarını belirten Özhan, “PİLOT mezunu olan ve TT Ventures'ın da yatırımcısı olduğu ebeveyn danışmanlık şirketi Kidolog, deprem bölgesindeki çadır kent ve konteyner kentlerde destek sunuyor. Kidolog ayrıca Türk Telekom'un deprem bölgesinde birçok sosyal aktivite gerçekleştirdiği tırda; çocukların farklı metotlarla öğrenmelerine destek sağlayan birçok faaliyet gerçekleştiriyor” dedi.

Program sonunda girişimler ABD programına katılacak

Girişimler, program sonunda, küresel anlamda büyümelerine imkân sağlayacak ABD programına katılacaklar.

Yatırım ve iş bağlantısı imkânı

Yapılan açıklamaya göre, programa katılan ekipler TT Ventures'ın geniş yatırımcı paydaşlarıyla bir araya gelmenin yanı sıra çok sayıda mentorla tanışıp birebir destek ve alanında uzman kişilerden eğitim alma imkânı elde edecek. TT Ventures'tan yatırım ve nakit desteği alma; Türk Telekom ile iş birliği yapma fırsatına sahip olacak ekipler; ofis alanı, teknoloji altyapısı, mobil iletişim paketi ve tanıtım destekleri gibi pek çok destekten faydalanabilecekler. Ayrıca girişimciler, Türk Telekom'un iş bağlantılarına ulaşabilecek.