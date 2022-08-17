Girişimci kadınlara ön muhasebe işlemlerinde online uzman desteği

Bu doğrultuda 'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' programıyla kadınlar ön muhasebe işlemlerinde online uzman desteği alabilecek.

'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' programıyla katılımcılarına indirimli komisyon oranları, reklam ve pazarlama desteği, ücretsiz fotoğraf çekimi, markalaşma, e-ticaret ve finansal okuryazarlık eğitimleri, ücretsiz entegrasyon desteği ve kurumsal anlaşmalı uygun fiyatlı kargo imkanı gibi birçok destek sunan Hepsiburada, Findara.co iş birliğiyle girişimci kadınlara desteklerine devam etti.

İş birliği ile birlikte e-ticaret yapan girişimci kadınlara özel atanan ön muhasebe uzmanıyla anlık iletişim sağlanabilecek. Tüm işlemlerde günlük raporlanabilen bir altyapı sunulurken, bu altyapı aracılığıyla ön muhasebe uzmanları girişimci kadınların banka işlemlerini, gider ve masraf belgelerini günlük olarak takip edebilecek ve faturalarına anlık müdahalelerde bulunabilecekler. Markanın, iş birliğiyle sunduğu önemli destekten yararlanmak isteyen “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” programı katılımcıları yüzde 40 indirimle online uzman desteği alabilecekler.

2017 yılından bu yana “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” pogramına 32 binden fazla girişimci kadın katıldı

Hepsiburada, 2017 yılında kadınların ekonomiye katkısını desteklemek için “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” programını hayata geçirdi. E-ticaret alanında girişimci kadınları ve kırsaldaki kadın kooperatiflerini desteklediği programda banka iş birlikleri, STK'larla oluşturduğu güç birlikleriyle birçok proje gerçekleştirdi.

E-ticarette girişimci kadınları destekleyen ilk program olan “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü“ programından 5 yıl içinde 81 ilden 32 binden fazla girişimci kadın, Türkiye'nin dört bir yanından 132 kadın kooperatifi ve 34 sivil toplum kuruluşu faydalandı. Ayrıca bin 200'den fazla kadına e-ticaret eğitimi verildi.