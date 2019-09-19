Girişimci projeleri TEKNOFEST'te yarışıyor

Dünyanın ikinci büyük havacılık festivali TEKNOFEST'te girişimcilerin de iş dünyasına katılmaları için Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi'nde projeler yarışıyor. Zirvede yarışan projelerden olan ‘Hareket Ofiste' projesiyle ile çalışanların verimliliğinin yüzde 42 artırılması hedefleniyor.

2. TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 17 Eylül Salı günü Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı. Dünyanın ikinci büyük havacılık festivalinde, havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara kadar birçok teknolojinin sergilenirken aynı zamanda girişimcilerin de iş dünyasına katılmaları için Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi'nde projeler yarışıyor.

16 Eylül Pazartesi günü elemelerin başladığı ve sonuçların 18 Eylül Çarşamba akşamı açıklanacağı yarışmada, uluslararası ve ulusal 1500 proje arasında ilk 100 proje arasına kalan projelerden biri de Mezo Dijital'in geliştirdiği “Hareket Ofiste” projesi oldu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu araştırmaya göre her yıl 2 milyon insanın hareketsizlik nedeniyle öldüğünü ve hareketsizliğin ölüme sebep olan 4. büyük faktör olduğunu göz önüne alarak bu projeyi geliştirdiklerini ifade eden şirketin yönetim kurulu başkanı ve Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, “Hareketsiz yaşam tarzı, başta kalp damar hastalıkları, diyabet ve obezite riskini iki katına çıkarıyor, kolon kanseri, yüksek tansiyon, osteoporoz, kolesterol, depresyon ve anksiyeteyi artırıyor. Dünyadaki insanların yüzde 60'ı-80'i hareketsiz yaşam tarzı sürüyor” derken, yapılan araştırmalar sonucunda 8 saatlik iş gününün yaklaşık 6 saatini oturarak geçiren ofis çalışanlarının yüzde 50'sinde boyun, bel ve omuz bölgelerinde sorun yaşadıklarını, yüzde 70'inin ise gün boyunca kendilerini yorgun hissettiklerini ifade etti.

“İş verimsizliğinin 1 yıllık maliyeti 858 bin dolar”

Dünyada sağlıklı yaşam bilincinin artmasının şirketlere ‘kurumsal wellness' kavramıyla yansıdığını sözlerine ekleyen Garakhanova, projenin genel olarak hareketsiz yaşam tarzı olan ofis çalışanlarının kendi ofislerinde harekete geçmelerini sağlamak ve hareketli yaşam tarzı alışkanlığı kazandırmak için yapılacak bir dizi uygulamayı içerdiğini ifade etti. “Türkiye'de hareketsiz yaşam tarzı sürenlerin nüfusun yüzde 75'ini oluşturuyor. Çalışan verimliliği, tüm şirketler için en önemli konuların başında yer alıyor. İş dünyasında “Presenteeism” olarak bilinen bu sorun, çalışanların küçük çaplı rahatsızlıkları nedeniyle şirkete verdikleri zararı ifade ediyor. Yapılan bir araştırmaya göre çalışanların en fazla sırt ağrısı çekiyor ve bu da iş verimliliklerini yüzde 6 oranında düşürüyor” diyen Dr. Nabat Garakhanova, bu durumun şirkete olan bir yıllık maliyetinin 858 bin dolar olduğunu söylerken, proje ile tüm şirketlerin bütçesine uygun harcamalarla büyük tasarruf ve çalışan verimliliğinde yaratacağı artışla şirketlerin daha büyük kazanç imkanı sunduklarını dile getirdi.