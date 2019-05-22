Girişimciler Başakşehir Living Lab'te bir araya geldi

Başakşehir Living Lab' te 8' incisi düzenlenen Girişimci Günü, girişimci ve yatırımcıları bir araya getirdi. Etkinlikte, yarışan 54 proje arasından 1.liği Özcan Durak'ın ‘Yapay Zeka ile Yönetilen Akıllı Şehirler projesi aldı.

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında Türkiye'nin ilk yaşam laboratuvarı Başakşehir Living Lab tarafından Girişimcilik Günü düzenlendi. 8'incisi düzenlenen programda yazılım alanında proje üreten girişimciler ile yatırımcıları, mentorleri ve sanayicileri bir araya getirdi. Etkinlikte girişimcilere, projelerini detaylı bir şekilde tanıtabilme imkanı sunuldu. Daha önce 70'ten fazla fikrin hayata geçirildiği projede, çevre, enerji ve teknoloji alanlarında girişimcilere, hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatı sunulmuştu. 2015 yılında başlatılan çalışma ile “Akıllı Çöp Toplama Sistemi” ve Başakşehir Belediyesi'nde kullanılan ekranların yönetildiği “doohooh” Açık hava Reklam Alanı Listeleme ve Rezervasyon Platformu gibi projeler hayata geçirildi.

17 proje finale kaldı

Etkinlikte, jüri tarafından yapılan değerlendirmede dereceye giren 54 proje arasından 17 proje finale kaldı. 1' inciliği Özcan Durak'ın ‘Yapay Zeka ile Yönetilen Akıllı Şehirler projesi aldı. 2' inciliği Can Josef'ın projesi ‘Derin Öğrenme Yöntemi ile Erken Zatürre Teşhisi alırken 3' üncülüğü ise Muhammed Gider'in ‘Otelike' projesi kazandı.

“70 tane proje bu şekilde marka haline dönüştü”

Amacının bu sistemi tüm ülkede yaygınlaştırmak olduğunu vurgulayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu,“ Buradaki amacımız teknolojiyle ilgili gençlere eğitim vermek ve daha önemlisi de fikri olan ürün çıkarmış olan kardeşlerimizi onlarla ortaklaşa proje haline getirilelim diye firmalarla buluşma merkezi. Bugünde girişimcilik günümüz. Fikri olan ürün çıkarmış olan arkadaşlarımızı yarışmayla sisteme kabulünü sağlayacağız. Burada bundan sonra ürünlerini geliştirecekler. Avrupa'da yaşanılabilir kent ile ilgili çok önemli bir ödül aldık. O ödülünde sebebi Living Lab'de üretilen ürün teknoloji. Uluslar arası ideal kent ödülüdür. Merkezimizdeki bu girişimcilik gününün 8' incisini düzenliyoruz. Yaklaşık 70 tane proje bu şekilde marka haline dönüştü. Amacımız bunların sayılarını artırıp bu sistemi tüm ülkede yaygınlaştırıp herkesin buraya bir merkez olarak kullanmasını istiyoruz” dedi

‘54 projeden 18'e kalmak bizi sevindirdi'

Ülke ekonomisine katkıda bulunmak için böyle bir proje geliştirdiklerini söyleyen lise öğrencisi Servet Dursun, “Yaklaşık 3 aydır bu proje ile uğraşıyoruz. Sonunda yarışmaya katıldık. Projemizin adı ‘Sifonruf' Biz burada duşta akan o soğuk suyu, ilk 5 dakika içerinde akan soğuk suyu değerlendirip sifonda kullanmak istiyoruz. Böylece ülke ekonomisine ve ailemize katkıda bulunmak istiyoruz. Birde projemizde tatil modu var. Biz evde olmadığımız süreçte klozette oluşacak kötü koku ve bakterileri önlemek için 3 günde bir su boşaltıyor. Bu şekilde temizleniyor. Danışman hocam sayesinde duyduk yarışmayı 54 projeden 18'e kalmak bizi sevindirdi” diye konuştu.

“Bantlarına oturduğu anda en yakın nöbetçi eczaneyi cep telefonuna gelecek”

Bu projeyi ihtiyaç olarak gözlemleyip inovasyon haline getirdiklerini aktaran Ali Özdemir,“Biz sıradan şehir mobilyalarını günümüzde kullandığımız oturmak dinlemek için olan banklarımızı daha da modernize ederek teknolojik alt yapı ile donatarak insanların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Bu oturma banklarında cep telefonlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Temiz enerji rüzgar enerjisi ile aydınlatma hizmeti verebiliyorsunuz. Oturduğunuz yerde spor yaparak enerji üretip aküyü doldurup havadaki karbondioksit azaltmış oluyorsunuz. En önemlisi internet hizmetini temiz enerjiden ürettiğimiz elektrik ile free internet hizmeti verebiliyoruz. Bu projeyi ihtiyaç olarak gözlemlediğimiz bir şeyi inovasyon haline getirdik. Türkiye'de ve dünyada tekiz. Yurt dışına ihracat yapıyoruz. Patentimiz aldık. Uluslar arası patente sahibiz. Sağlık Bakanlığı ile yeni bir anlaşma imzalıyoruz. Sözleşmede de her devlet hastanesi önünde acil servislerine birer oturma bantlarından koyacağız. Vatandaş bu oturma bantlarına oturduğu anda en yakın nöbetçi eczaneyi cep telefonuna gelecek. Rahatlıkla nöbetçi eczane aramadan sistemde entegre edilmiş şekilde bulabilecekler” şeklinde konuştu.