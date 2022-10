Girişimciler CarrefourSA desteğiyle büyüyor

Küçük esnafa destek vermek için 2020 yılında başlattıkları bayilik sistemiyle bugün 160 bayiye ulaşan CarrefourSA, bu yıl 20'ncisi düzenlenen Bayim Olur Musun Franchisingve Markalı Bayilik Fuarı'nda CarrefourSA güvencesiyle işletmesini hayata geçirmek isteyen girişimcilerle bir araya geldi. CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum, yıl sonuna kadar 200 bayiye ulaşmak istediklerini söyledi.

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Bayim Olur Musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı Yenikapı Avrasya Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı. 30 Ekim'e kadar sürecek ve Türkiye franchise sektörünün nabzını tutacak olan fuarda CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum da perakende sektöründe bayilik sisteminde gelinen son noktayı ve hedeflerini girişimci adaylarıyla paylaştı.

“Türkiye'de 30. yılımıza sayılı günler kala, CarrefourSA olarak gelişimin bir parçası olmak ve kendi başarısını yazmak isteyen girişimcileri bayilik sistemiyle buluşturuyoruz” diyen CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: “Doğrusu CarrefourSA'da söylemimiz doğrultusunda yılların getirdiği bu birikim ve tecrübeyi Türkiye'nin her noktasına ulaştırmayı hedefliyoruz. Bayilik sistemimizle CarrefourSA çatısı altına giren her girişimcimizi ürün ve stok yönetimi, IT sistemleri, lojistik süreci ve pazarlama gibi tüm konularda herhangi bir bedel almadan destekliyoruz. Türkiye genelindeki 13 depomuz sayesinde Türkiye'nin her yerine ulaşabilen bir lojistik desteği sağlıyoruz. Güvenilir marka imajımız ve sahip olduğumuz büyük satın alma gücüyle de bayilerimiz için geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Bayilerimiz kurumsal altyapımıza girerek kısa sürede güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme yakalıyor. Sektöre bu haliyle ilk kez bizim kazandırdığımız bayilik yapılanması sayesinde esnaf ve girişimciler kendi işletmelerini kurarken, kuruldukları bölgedeki müşterilerine doğru ürünü, doğru üreticiden doğru fiyata CarrefourSA kalitesiyle ulaştırıyor.

Kadın girişimcilerin sayısı artıyor

Esnafı ve yerli girişimciyi desteklemek amacıyla yola çıktığımız ve 2 yılı geride bıraktığımız bayilik sisteminde önemli bir yatırım hayata geçirdik. Bu süreçte 44 ilde bulunan 850 mağazamızın 160'ını bayilerimiz oluşturuyor. Bu bayilerimizin 25'i kadın girişimcilerimizin yönetiminde. Elbette önümüzdeki dönemde bu sayıyı artırmak da önemli hedeflerimizden biri. Hali hazırda çalışanlarının yüzde 40'ıkadın olan CarrefourSA için bayilik sisteminde de kadın girişimcilerin ön plana çıkması için desteklerimiz devam edecek.”

3 yıl içinde 1000 bayi hedefleniyor

Mini, Süper ve Express formatlarda bayilik verdiklerini söyleyen Bulut Batum, “Bayilik yapılanması organize perakende pazarı ve Türkiye ekonomisi açısından da çok değerli. Esnafı kaybetmek yerine kazanmak için çıktığımız bu yolda bayilik sistemi girişimci ve esnaf için çok karlı bir yatırım. Bu yatırımlar bayiliğin konsepti ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterebiliyor. Mini ve süper konseptlerimiz için metrekare başına yatırım maliyetleri 5-7 bin TL arasında değişiyor. Akaryakıt tarafındaki Express mağazalarımız için ise yatırımlar 6 ile 8 bin TL arasında değişiyor. Yatırımın geri dönüş süresi ise 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanıyor. CarrefourSA olarak bayilik sistemine gelen talepler bizim için sevindirici. Önümüzdeki 3 yıl içinde hedefimiz 160 olan bayi sayımızı 1000'e çıkarmak.” dedi.