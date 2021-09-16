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Girişimciler tarihi mekanda buluşuyor

Ev dekorasyonundan çocuklar için sağlıklı oyuncaklara, kişisel bakım ürünlerinden sürdürülebilir modaya kadar birçok alanda 170’ten fazla girişimciye ev sahipliği yapacak Local Makers Tasarım Festivali, 17-30 Eylül tarihinde herkesin katılımına açık olacak.

Ev dekorasyonundan çocuklar için sağlıklı oyuncaklara, kişisel bakım ürünlerinden sürdürülebilir modaya kadar birçok alanda 170'ten fazla girişimciye ev sahipliği yapacak Local Makers Tasarım Festivali, 17-30 Eylül tarihinde herkesin katılımına açık olacak.


Hayalleri ve yeteneğiyle bir şeyler ortaya koyan, geliştiren, üreten ‘Maker'lar 17-30 Eylül tarihleri arasında Fişekhane'de buluşuyor. Local Makers Market tasarım festivalinde ziyaretçiler, tüketmekten çok üretimin gücüne inanan, paylaşma konusunda tutkulu “Maker”ların hikayelerine eşlik edecek ya da yepyeni hikayelere ‘merhaba' diyecekler.


Tasarım festivali ev dekorasyonundan çocuklar için sağlıklı oyuncaklara, kişisel bakım ürünlerinden sürdürülebilir modaya kadar birçok alanda 170'ten fazla girişimciye ev sahipliği yapacak. Doğal kaynakları koruyan ve doğaya zarar vermeyen materyalleri kullanan üreticilerle çalışan Local Makers, 17 Eylül'de Fişekhane'de başlayacak festivalde 50 “Maker”ı ağırlayacak.


30 Eylül'e kadar sürecek festivalde ücretsiz workshop ve söyleşiler düzenlenecek.

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