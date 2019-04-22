Uluslararası sosyal sorumluluk projeleri, girişimcilik stajları ve profesyonel staj imkanları sağlayan gençlik organizasyonu olarak bilinen AIESEC Türkiye'den girişimcilere ücretsiz uluslararası istihdam desteği geldi.

Gençlerin liderlik potansiyellerini geliştirmeleri adına; uluslararası sosyal sorumluluk projeleri, girişimcilik stajları ve profesyonel staj imkanları sağlayan gençlik organizasyonu olarak bilinen AIESEC Türkiye'den girişimcilere ücretsiz uluslararası istihdam desteği geldi. Yapılan açıklamaya göre, girişimcilerin uluslararası pazara açılmasında en önemli sorunlardan biri olan yabancı çalışan desteği artık tamamen ücretsiz bir şekilde sağlanacak. Türkiye'de Girişimci Projesi kapsamında 18-30 yaş arası uluslararası gençler Türkiye'deki Start-Up'larda 4 hafta ile 8 hafta arasında staj yaparak, girişimcilerin en büyük sorunlarından olan nitelikli insan kaynağı ihtiyacına çözüm oluyor.

Çalışma iznine gerek kalmıyor

Yapılan açıklamaya göre, AIESEC Vizesi adı altında özel bir vize ile gelen uluslararası gençler bu vizenin getirdiği kolaylık sayesinde çalışma izni almaktan muaf bir şekilde stajlarını yapabiliyorlar. Bu sayede uluslararası çalışana sahip olmanın evrak işleriyle uğraşmak zorunda kalmayan girişimciler, projeden efektif bir şekilde faydalanabiliyorlar.

Başvurular 2 bin 500'ü geçti

Türkiye'deki Girişimcilerde stajlarını yapmak üzere başvuruda bulunan uluslararası genç sayısı 2 bin 500'ü geçti. Türk Girişimcilik ekosisteminin gelişmekte olması uluslararası gençlerin dikkatlerinden kaçmadı. İleride bölgenin en büyük girişimci atmosferine sahip olacak bir potansiyeli olan ülkemiz uluslararası gençler tarafından girişimcilik stajı yapmak için aranan yer oldu.

Her Start-Up başvurabilir mi?

Verilen bilgilere göre program dahilinde, yazılım,insan kaynakları,pazarlama,yönetim alanlarında uluslararası insan kaynağı ihtiyacına sahip her start-up AIESEC Türkiye web adresi üzerinden başvurabilir. Başvuru sonrası AIESEC temsilcilikleri tarafından ücretsiz danışmanlıkla sürece hızlı bir şekilde başlayan Start-Up'lar en çok 2 ay içerisinde stajyerlerine kavuşabiliyorlar.

AIESEC Türkiye nedir?

1954 yılından bu yana ülkemizde faaliyet gösteren AIESEC, 128 ülkede bulunan ve tamamen gençler tarafından yönetilen dünyanın en büyük gençlik organizasyonudur. Her yıl binlerce sosyal sorumluluk projesi ve staj imkanları ile yüzbinlerce gencin uluslararası değişim programlarına katılmasına olanak sağlayan kuruluş, kar amacı gütmeyen bir dernek olarak faaliyet gösteriyor.