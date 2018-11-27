Girne Amerikan Üniversitesi öğrencisi Polen Ateş dünya şampiyonu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu öğrencisi ve KKTC milli sporcusu Polen Ateş, Polonya'da düzenlenen WFF Dünya Fitness Şampiyonası'nda, birinci oldu.

KKTC Bayrağı'nı birincilik kürsüsünde dalgalandıran ve İstiklal Marşı'nı dünyaya dileten Polen Ateş, tüm KKTC'nin gururu oldu. Konuyla ilgili GAÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Türkay Akpınar yaptığı açıklamada, Polen Ateş'in en son, 29 Eylül'de Güzelyurt'ta düzenlen KKTC Fitness Şampiyonası'nda birinci olarak KKTC Milli Takımı'nda yarışmaya hak kazandığını belirterek, aldıkları haber ile tüm KKTC ve GAÜ ailesi olarak büyük gurur duyduklarını söyledi.

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu ise yaptığı açıklamada, Polen Ateş ile gurur duyduklarını belirterek, birincilik kürsüsünde İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinlettiklerini söyledi. Dahlemeroğlu, Polen Ateş'in, WFF Fit-Kid Aerobic Fitnes kadegorisinde yarıştığını, sergilemiş olduğu figürler ve başarı ile jüriyi etkileyerek, diğer rakiplerine fark attığını vurguladı.