Giuilano, Başakşehir formasıyla ilk golünü attı

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Giuliano, turuncu-lacivertli forma altındaki ilk golünü Antalyaspor maçında attı.

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, sahasında Antalyaspor'u 5-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerde goller 11 ve 23'de Visca, 27'de İrfan Can, 35'de Crivelli ve 83'de Giuliano'dan geldi.

Başakşehir'in yaz transfer döneminin son saatlerinde renklerine bağladığı Giuliano, yeni takımıyla ilk golünü Antalyaspor'a karşı attı. Brezilyalı, 83. dakikada Demba Ba'nın pasında ağları havalandırarak maçın skorunu belirledi.