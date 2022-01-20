Giyimde yarıyıl tatiline özel fırsatlar

Yarıyıl tatili yaklaşırken, çocuklara hem karne mutluluğu yaşatmak hem de gardırobunu yenileme fırsatı sunmak isteyen DeFacto, Kids grubu koleksiyonlarında ikinci ürüne yüzde 50 indirim kampanyası başlattığını duyurdu. Monttan ayakkabıya, pantolondan eteğe, kazaktan aksesuara tüm Kids grubu ürünlerinde ikinciye indirim imkanı çocuklarla buluşuyor.

Konfor, rahatlık ve şıklık bir arada

Rengarenk kapüşonlu montlar, lisanslı eşofman takımları, peluş sweatshirt'ler kız çocukları için rahat ve konforlu silüetler sunuyor. Payet, pul detaylarıyla zenginleşen elbiseler ve trikolar ise şıklıklarıyla öne çıkıyor. Erkek çocukları için hazırlanan koleksiyonda ise farklı desen ve renklerdeki kazaklar, pofidik yelekler ve farklı kesimlerdeki jean pantolonlarla kombinleniyor. Kapüşonlu sweatshirt'ler, farklı renk ve tarzlardaki eşofman takımları ise dikkat çekiyor.

Yapılan açıklamaya göre, DeFacto'nun Kids Koleksiyonlarına özel uyguladığı indirim tüm mağazalarda ve online alışverişlerde geçerli. Online alışverişlerde indirimler 17 Ocak'ta başlayacak ve akşam 10'dan sabah 10'a dek sürecek. Mağaza indirimleri ise 21 Ocak'tan 6 Şubat'a kadar tüm ürünlerde geçerli olacak.