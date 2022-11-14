“Gizli şeker hastalığı olan kişilerin diyabet olma riski yüksek”

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Mahruk Rashidi, “Gizli şeker hastalığı” olarak bilinen ve diyabet öncesi anlamına gelen pre-diyabet hastalığı farkındalığının artırılması gerektiğini belirtti.

Tüm dünyada görülme sıklığı hızlı şekilden artan bir halk sağlığı problemi olan pre-diyabet “gizli şeker hastalığı” ile ilgili erken dönemde önlem alınmaz ve farkındalık sağlanmazsa diyabet hastalığının oluşma ihtimalinin arttığı biliniyor. Diyabet hastalığı; nöropati, retinopati, nefropati ve kardiyovasküler hastalıklar gibi birçok komplikasyona sebep oluyor.

Yüzde 106 oranında yükselme var

Gizli şeker hastalığı olan bireylerin yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde diyabet oluşma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Mahruk Rashidi, “Bu görülen durum sadece diyabet konusunda değil, kardiyovasküler hastalıkların içerisinde bulunmuş olduğu kronik hastalıklar için de geçerliliğini korumaktadır. Gizli şeker hastalığına sahip olan bireyler ile normal kan şekerine sahip bireyleri karşılaştırdığımızda gizli şeker hastalığı olan kişilerin diyabet olma riskinin yüksek olduğu sonucuna ulaşıyoruz. 2020 yılında Türkiye Diyabet Epidemiyoloji Çalışması içerisinde gizli şeker hastalığı sıklığının yüzde 28,7 olduğu görülmektedir. 2013 yılında yapılan bir çalışmaya bakıldığında on iki yıllık zaman içinde gizli şeker hastalığı görülme sıklığında yüzde 106 oranında bir yükselme olduğu belirlenmiştir” şeklinde konuştu.

“Diyabet, ilerleyen bir hastalık”

Gizli şeker hastalığının taramaları incelenirken, bireyin bir bütün olarak değerlendirilmesi ve hastalığa sebep olacak faktörlerin geniş kapsamlı olarak ele alınması gerekiyor. Yapılan çalışmalar incelendiğinde, hemşireler tarafından verilen diyabet eğitimlerinin bireylerin metabolik kontrolünün sağlanmasında etkili olduğu sonucuna ulaştıklarını belirten Dr. Öğr. Üyesi Mahruk Rashidi, “Diyabet, ilerleyen bir hastalık olarak görülüyor. Bu hastalığa sahip bireylerin yaşam tarzı alışkanlıklarını değiştirmesi çok büyük bir öneme sahip. Gizli şeker tanısı almış olan kişilerin yaşam tarzlarında yaptıkları değişimler Tip 2 Diyabet ilerleme riskini azaltmak için güvenli ve etkili bir ortam oluşturuyor. Diyabet hastalarında davranış değişimi yaşanması ve bu değişime yönelik motivasyon oluşturulması için 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.