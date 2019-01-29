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GLAFRI'nin küresel başkanlığına ikinci kez Göksal Güngör seçildi

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, 2018 yılından bu yana yürüttüğü Global Alüminyum Folyo Üreticileri İnisiyatifi (GLAFRI) Küresel Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

Güngör, böylece global alüminyum folyo pazarının en yüksek çatı sivil toplum kuruluşu niteliğinde olan GLAFRI'de ikinci kez başkan seçilen ilk isim oldu.



Dubai'de gerçekleştirilen Global Alüminyum Folyo Üreticileri İnsiyatifi (GLAFRI) Genel Kurulu'nda Küresel Başkanlığı'na yeniden seçilen Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, böylece GLAFRI'ye ikinci kez başkanlık eden ilk isim oldu. Farklı kıtalardan 28 ülkede operasyonları bulunan ve 66 üyesiyle dünya folyo üretiminin yaklaşık yüzde 55 'sini temsil eden GLAFRI, folyo pazarının gelişimini desteklemek amacıyla sektördeki sürdürülebilirlik çalışmalarını koordine ediyor. GLAFRI'nin 2018 yılından bu yana küresel başkanı olarak görev yapan ve 25 Ocak 2019 tarihinde Dubai de gerçekleştirilen Genel Kurul'da yapılan seçim ile ikinci kez başkan seçilen Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, bu gelişmenin hem şirketi, hem de Türk alüminyum sektörü için gurur verici olduğunu söyledi.



Assan Alüminyum Avrupa'da ilk üçte


GLAFRI'nin dünya folyo üretiminin yarıdan fazlasını temsil eden şirketlerden oluştuğunu, Assan Alüminyum'un da 300 bin tona ulaşan kurulu kapasitesi ile Türkiye'de alüminyum sektörünün lideri, yıllık 100 bin tona ulaşan alüminyum folyo üretim kapasitesi ile Avrupa'nın en büyük üç alüminyum folyo üreticisinden biri olduğunu vurgulayan Güngör, Assan Alüminyum olarak sürdürülebilir bir üretim anlayışını benimsediklerini söyledi.


Yatırımlarını ve planlarını ‘Geleceği Tüketmeden Üretiyoruz' mottosu çerçevesinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Güngör “Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın yolu sorumlu ve sürdürülebilir bir üretim anlayışıyla mümkün. Bu kapsamda elektrik üretimimizin neredeyse tamamını bünyemizdeki yenilenebilir enerji üretim tesisinden sağlıyoruz. Bunun yanı sıra sahip olduğumuz geri dönüşüm tesisimiz ile alüminyumu en etkili biçimde geri dönüştürürken şirketimizin karbon ayak izini de azaltmış oluyoruz” diye konuştu.



GLAFRI'nin folyo pazarının gelişmesi için önemli girişimlere katkı sağlamaya, sektörün sürdürülebilirliğine ve kaynakları verimli kullanmasına yönelik çalışmalar yapmaya devam edeceğini belirten Güngör, Assan Alüminyum'un sahip olduğu vizyonu ve deneyimi bu platforma aktaracaklarını ifade etti.

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