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Glasgow derbisinde kazanan Celtic

İskoçya Ligi’nin 31.

İskoçya Ligi'nin 31. haftasında Celtic, Glasgow derbisinde Rangers karşısında 3-2'lik skorla kazanan taraf oldu.


İskoçya Ligi 31. haftasında Old Firm derbisi olarak da bilenen mücadelede Celtic, konuk ettiği Rangers'ı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın 26. dakikasında Kyogo Furuhashi, 45. dakikada James Tavernier'in attığı gollerle ilk yarı beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarının 62. dakikasında Kyogo Furuhashi, 73. dakikada Jota'nın attığı gollerle Celtic 3-1 öne geçti. Rangers'da 79. dakikada hem takımının hem de kendisinin 2. golünü atan James Tavernier böylelikle mücadelenin skorunu da belirledi. (3-2)


Yeşil-beyazlılar söz konusu mücadeleyle birlikte ligde galibiyet serisini 11 maça çıkarırken, ligde 24 maçtır da yenilmiyor.

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