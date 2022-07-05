Global Finance'ten ING'ye ‘Sürdürülebilir Tahvillerde Üstün Liderlik' ödülü

Dünyanın önde gelen finansal hizmet kuruluşları arasında yer alan ve sürdürülebilirlik alanında uygulamalara imza atan ING Grubu, dünyanın saygın finans yayınlarından Global Finance dergisi tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Finans Ödülleri 2022 kapsamında “Sürdürülebilir Tahvillerde Üstün Liderlik” ödülüne layık görüldü. 63 ülkenin katıldığı Sürdürülebilir Finans Ödülleri, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve insanlık için daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye yardımcı olmak için tasarlanmış girişimlere fon sağlayan Sürdürülebilir Finans alanındaki küresel, bölgesel ve yerel liderlere veriliyor.

Ayşegül Akay: “Uluslararası deneyimimizi ülkemize aktarmaya devam edeceğiz.”

ING'nin sürdürülebilir finansman alanında dünya çapındaki yetkinliğini vurgulayan ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay, “ING olarak sürdürülebilir bir dünya hedefinde bankacılık sektörünün dönüştürücü gücüne inanıyoruz ve uluslararası piyasalardan sağlanan sürdürülebilirlik finansmanlarının dünyanın geleceği açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda ING olarak uluslararası uzmanlık ve deneyimimiz ile farklı birçok sürdürülebilirlik finansmanı işleminde aktif olarak yer alıyor ve bu uzmanlığımız ile Türkiye'deki kurumları da destekliyoruz. Bu doğrultuda, ING'nin bu alandaki üstün çalışmalarının Global Finance tarafından ödüllendirilmesinden dolayı da mutluyuz. ING olarak uluslararası deneyimimizi ülkemize aktarmaya ve sürdürülebilir bir dünya hedefinde çalışmaya devam edeceğiz” diye aktardı.