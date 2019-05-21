Global Standart 1 Genel Kurulu

Uluslararası alanda dijital ticaretin gelişmesine katkıda bulunan, kamuoyunda yaygın biçimde barkod sistemi olarak bilinen sistemleri geliştiren bir kuruluş olan Global Standart 1 (GS1) Genel Kurulu'nda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak: “GS1 organizasyonunun geliştirdiği çözümler ticaretin bütününe katkı sağlıyor” dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, GS1 Organizasyonun küresel boyutta e-ticaretin alt yapısını oluşturduğunu belirtti.

Ticari ortaklar arasındaki işbirliğini geliştirme ve tedarik zincirinin etkinliğini artırma amaçlı standartlar ve çözümler geliştiren, Uluslararası GS1 Organizasyonu, bu yılki genel kurul toplantısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin ev sahipliğinde Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımlarıyla İstanbul'da başladı.

Uçarmak: “GS 1 organizasyonunun geliştirdiği çözümler ticaretin bütününe katkı sağlıyor”

GS1 Genel Kurulu'nda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, GS1 organizasyonunun ticarete önemli katkılar sunduğunu belirterek, “GS1'in ürettiği çözümler bakanlığımızın ilgi alanındaki birçok yerde de kullanılıyor. Gümrüklü malların tedarik zincirinde barkod sisteminin başarılı bir şekilde uygulandığını gördüm. Bakanlık olarak perakende ticaretin her alanıyla ilgili düzenlemeler yapıyoruz. GS1'ın önerdiği çözümler özellikle denetim alanında faydalı oluyor. GS 1 organizasyonunun geliştirdiği çözümler ticaretin bütününe katkı sağlıyor” dedi.

Hisarcıklıoğlu: “Türkiye; yılda 170 milyar dolar mal, 50 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştiriyor”

Ticaretin ulusal sınırları aşıp uluslararası boyutlara ulaşması amacıyla kurulan GS1 Genel Kurulu'nda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İstanbul; 82 milyar dolar ihracat hacmi, 240 milyar dolara ulaşan milli geliriyle, 130 ülkeyi geçen, bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Yılda 11 milyona yaHisklaşan yabancı turist sayısıyla, dünyanın en çok ziyaret edilen ilk 10 şehri arasındadır. Geçen ay açılan ve dünyanın en büyüklerinden biri olan, İstanbul Yeni Havalimanı, İstanbul'u küresel bir transit merkezi haline de getirecek. Türkiye; yılda 170 milyar dolar mal, 50 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştiriyor. İtalya ile Çin arasında, en büyük sanayi üretim hacmine sahibiz. Avrupa Birliği'nin 6. büyük ticaret ortağıyız. Otomotiv, beyaz eşya, tekstil ve gıda başta olmak üzere pek çok sektörde, Avrupa'nın ana tedarikçiyiz. Son 20 senede, ülkemize gelen, pek çoğu Avrupa ve ABD kaynaklı, uluslararası doğrudan yatırım, 210 milyar dolar. Türkiye'deki bu büyük ticaret ve yatırım potansiyelini, GS1 Genel Kurulu vesilesiyle, küresel iş dünyasının da görmesini istedik. Bizlere bu imkânı veren, Global Standartlar 1 yönetimine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“GS1 Organizasyonu küresel boyutta e-ticaretin alt yapısını oluşturuyor”

Global Standartlar 1 etkin bir küresel iş örgütü haline geldiğine de vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, “Uluslararası GS1 Organizasyonu, ortaya koyduğu standartlar ve çözümlerle, tedarik zinciri yönetiminde, bilgi teknolojilerinin etkin biçimde kullanımını sağlıyor. Yani ticaretin küresel dili haline geliyor. Eskiden ticaretle uğraşmak, üretmek, pazarlamak, satmak, sadece fiziki emek isteyen bir işti. Şimdi; sanayi 4.0, nesnelerin interneti, kendi kendini yöneten fabrikalar, kendi kendine sipariş veren buzdolapları, kasasız alışveriş, online satın alıp, başka bir ülkedeki mağazada fiziksel değiştirmek isteyen müşteriler var. Yani iş hayatı artık dijital ortamda. Tüketici ve firmalar da orada. Alışveriş, tedarik ve lojistik de artık dijitalde. Tüm bunlar, tedarik zincirinin sorunlarını çözecek; üretici, dağıtıcı ve satıcı firmalara destek olacak bir yapıya ihtiyaç duyuyor. İşte, hem sağlam küresel standartları koyma, hem de firmalara çözüm olacak sistemleri geliştirme kapasitesiyle GS1, tüm bunların üstesinden gelebilecek, tek uluslararası organizasyondur” şeklinde konuştu.

“GS1'in varolma sebebi, sadece standartların oluşturulmasıyla sınırlı kalmamalı”

GS1 sistemlerinin, 170 ülkede 2 milyona yakın işletme tarafından kullanıldığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, “GS1 aynı zamanda, geliştirdiği standartlarla küresel boyutta e-ticaretin altyapısını oluşturmaktadır. GS1 Organizasyonunun, kamuoyunca yaygın biçimde bilinen bilgi standartlarından biri, ürünlerin üzerinde bulunan barkod numaralarıdır. GS1'in barkod sistemi sayesinde, firmalarımız, alışveriş hacminden, ürün tercihine, tedarikten lojistiğe kadar her alanda, bilgiye kolayca ve hızla ulaşabiliyor. Ancak, GS1'in varolma sebebi, sadece standartların oluşturulmasıyla sınırlı kalmamalı. Firmalara çözüm olacak sistemlerin geliştirilmesi, firmaların servis sağlayıcısı olarak yapılanması; GS1'in ilerideki başarısı için şarttır” diye konuştu.

Uluslararası geçerliliği olan tanımlama standartlarını, ulusal ticaret alanında uygulama ve geliştirme amacıyla kurulan GS1, global standartlarda elektronik ticaret altyapısına katkıda bulunmayı amaçlıyor.