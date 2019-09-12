İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gloria Cup: Zalgiris Kaunas: 71 - Galatasaray Doğa Sigorta: 70

Gloria Cup 2019 B Grubu’nda Galatasaray Doğa Sigorta, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’a 71-70 mağlup oldu.

Gloria Cup 2019 B Grubu'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a 71-70 mağlup oldu.


Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, Antalya'da katıldığı Gloria Cup 2019'da oynadığı ilk hazırlık maçında Belek'teki Gloria Sports Arena'da Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip ilk periyodu 21-20 önde tamamlarken, ikinci periyot 39-39 eşitlikle sona erdi. Litvanya ekibi üçüncü periyotta daha etkili bir oyun sergiledi ve bu bölümü 61-49 üstün geçti. Final periyodunda da büyük çekişme yaşanırken, sarı-kırmızılı ekip, salondan 71-70 mağlup ayrıldı.


Galatasaray'ın en skorer ismi 16 sayıyla Whittington olurken, maçın en değerli oyuncusu ise Zalgiris Kaunas'tan Zach Leday seçildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.