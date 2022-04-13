Gloria Özaltın Championship'te ilk kazanan Beyhan Benardete

Gloria Hotels & Resorts, 10 Nisan'da başlayan ve dört farklı turnuvayı içeren 'Gloria Özaltın Championship' ile golf tutkunlarını Antalya/Belek'te ağırlamaya devam ediyor. Turnuvanın ilk bölümü olan ve merhume Öznur Özdemir Özaltın anısına gerçekleştirilen 'Öznur Özdemir Özaltın Memorial Trophy' kazananı Beyhan Benardete oldu.

Turizm yatırımlarının yanı sıra, spora ve sporcuya verdiği desteklerle de tanınan Özaltın ailesi adına düzenlenen Gloria Özaltın Championship, İsviçre, Almanya, İngiltere, Avusturya, Belçika ve Türkiye olmak üzere 6 ülkeden yaklaşık 150 sporcunun katılımı ile sürüyor.

10-11 Nisan tarihlerinde gerçekleşen 'Öznur Özdemir Özaltın Memorial Trophy' bireysel turnuva ile başlayan Gloria Özaltın Championship, Gloria Pairs Championship ile devam ediyor. İki gün boyunca sürecek olan turnuvada ara ödül seremonisi bugün gerçekleşecek.

Gloria Özaltın Championship, 14-15 Nisan'da oynanacak 'Sebahat Özaltın' kadınlar turnuvası ve 'Nuri Özaltın Memorial Trophy' erkekler bireysel turnuvası ile sona erecek.

15 Nisan gecesi, seçkin gala yemeği ve konser programı ile gerçekleştirilecek kapanış organizasyonunda, turnuva kazananlarına kupaları taktim edilirken, tüm katılımcılara da plaketleri sunulacak.