GNÇ Star Müzik Yarışması'nda büyük final yaklaştı

Turkcell'in genç müzisyenlere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği GNÇ Star Müzik Yarışması'nda oylama 30 Nisan'da sona eriyor. 2 Mayıs akşamı düzenlenecek dijital finalde jüri üyeleri Fatma Turgut ve Ferman Akgül, ilk 10'a kalan performansları canlı yayında değerlendirecek.

Turkcell'in gençlere yönelik farklı teklif ve fırsatlar sunduğu uygulaması GNÇ, büyük ilgi gören GNÇ Star Müzik Yarışması ile geleceğin müzisyenlerini keşfediyor. GNÇ uygulaması üzerinden devam eden oylama 30 Nisan'da sona erecek ve 2 Mayıs akşamı yarışmanın finali dijital ortamda canlı yayınla gerçekleşecek.

2 Mayıs Cumartesi akşamı 21.00'den itibaren GNÇ YouTube kanalından canlı yayınlanacak final gecesinde Fatma Turgut ve Ferman Akgül, 2 bin video arasından ilk 10'a kalan finalistleri izleyecek ve değerlendirmelerde bulunacak. Değerlendirmenin ardından ilk 3'e giren yarışmacılar belirlenecek ve kazananlara canlı yayınla bağlanılarak o anki duyguları paylaşılacak.

Canlı yayına evlerinden katılacak Fatma Turgut ve Ferman Akgül, yayın sırasında kendi müzikal yolculuklarına dair deneyimlerini ve genç müzisyenlere ilham verecek hikayelerini paylaşacak. Ayrıca yayın boyunca jüri üyeleri, izleyiciler için özel performanslara imza atacak.

Geleceğin müzisyenleri televizyon ve radyolara konuk olacak

15-25 yaş arası gençlerin istedikleri müzik türünde başvuru yaptığı yarışmada dereceye girenlere toplam 22 bin 500 lira ödül dağıtılacak. Birinci seçilen yarışmacı 10 bin TL, ikinci 7 bin 500 TL, üçüncü ise 5 bin TL para ödülünün sahibi olacak.