GNÇYTNK'da yeni dönem başvuruları başladı

Turkcell'in, teknolojinin kalbinde olmak isteyen, yetenekli ve başarılı gençler için hayata geçirdiği GNÇYTNK programında, dördüncü dönem başvuruları başladı. Dijital dünyanın genç mimarlarını hem ülkeye hem de Turkcell'e kazandırmayı amaçlayan programa adaylar 18 Şubat'a kadar, Turkcell web adresi, Instagram kanalı trkcllgncytnk, BiP Chatbot kanalı GNÇYTNK BiP servisi ile kariyer.net ve Linkedin üzerinden başvurulabilecek.

Turkcell'in, geleceğin dijital dünyasını şekillendirecek yeni nesil yetenekleri hedefleyen GNÇYTNK programının yeni dönemi için başvurular başladı. Dördüncü dönem başvuruları 18 Şubat'a kadar Turkcell web adresinden, Instagram hesabı trkcllgncytnk, BiP Chatbot kanalı GNÇYTNK BiP servisi ile kariyer.net ve Linkedin ilanlarından yapılabilecek. Program kapsamında mobil platformların yanı sıra oyunlaştırma ve video mülakat gibi yöntemlerle başvuru, seçme ve işe alım süreçleri gerçekleştiriliyor. Genç yetenekler, başvuru ve seçme süreçlerinin ardından Eylül 2019'da işe başlayacak.

Programla ilgili bilgiler veren Turkcell İnsan Kaynakları Direktörü Hasan Kaya, Türk mühendisler tarafından üretilen yerli ve milli uygulamalarla teknoloji ihracına başlayarak Türkiye'ye değer kattıklarını belirterek, "Turkcell'in bugün geldiği noktadaki en büyük başarı ve pay çalışanlarımıza ait. Bu bilinçten hareketle gençlerimize yani geleceğimize yatırım hedefimizden asla vazgeçmiyoruz. Yeni dünyada dijital dünyaya doğan gençlerimizin sahip olduğu perspektif bizim için son derece kıymetli. Bu program sayesinde şirketimiz bir yandan gençlerin sahip olduğu vizyondan faydalanırken gençlerimiz de hayalini kurdukları iş ortamına kavuşmuş oluyor. Bugüne kadar yüzlerce gencimizi istihdam ettiğimiz GNÇYTNK ile ülkemizin genç istihdamına katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

GNÇYTNK'de keyifli başvuru süreci

Yeni dönemde gençler, GNÇYTNK tam zamanlı işe alım programına bu yıl Hadi'de genel yetenek sorularını içeren bilgi yarışmasına katılacak. Yarışmanın tamamlanmasıyla birlikte Turkcell web adresi üzerinden adaylara oyunlaştırılmış bir deneyim yaşatılacak. Genel yetenek yarışmasını tamamlayan adaylar yabancı dil testini de başarıyla geçerlerse kendilerine web tabanlı bir uygulama ile video sorular gönderilecek. Adayların kendi çektikleri yenilikçi bir videoyla bu soruları yanıtlamaları istenecek. Birebir ve fonksiyonel grup mülakat aşamalarını da geçen adaylar programa başlayacak.