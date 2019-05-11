Göbeklitepe, hatıra amaçlı Euro'da

Dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğu 12 bin yıllık Göbeklitepe, hatıra amacıyla basılan Euro'da yer aldı. Göbeklitepe Eurolarının turizm amacıyla kullanılması planlanıyor.

Tarihte bilinen en eski yapıttan daha da eski olduğunu düşünülen Göbeklitepe, hatıra ve turizm amacıyla basılan Euro banknotlarında yer aldı.

Kültürel tanıtımın daha etkin şekilde yapılması amacıyla Türkiye'de 2019 ‘Göbeklitepe Yılı' olarak kabul edilmişti. Bu kapsamda Nümismat (Madalya ve eski para bilimiyle uğraşan) Özgür Honça, ekip arkadaşları İbrahim Gölgeli ve Christian Petermann ile birlikte yürüttüğü çalışma sonucunda Avrupa Merkez Bankası'nın turizm amacıyla para basma lisansı verdiği kuruluşta gerçek Euro standartlarında hatıra parası bastırdı. Hatıra Euro'sunun üzerinde Göbeklitepe resmi bulunurken parayla herhangi bir alım-satım yapılamaması amacıyla ‘0'ibaresi bulunuyor.

Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'nin tanıtımı daha etkin bir şekilde yapmak amacıyla bu çalışmayı başlattıklarını anlatan Honça, “Avrupa Merkez Bankası'nın yetkilendirdiği, lisans verdiği özel bir kuruluşta para basıldı. Para sadece hatıra ve turizm amaçlı olarak basıldı” dedi.

19 Mayıs'a özel seri

Honça, Milli Mücadele'nin başladığı 19 Mayıs 1919'un 100. Yılı vesilesiyle özel bir serinin de basımının tamamladığını belirterek süreci şu şekilde aktardı: “19 Mayıs temalı, özel kartonu Mustafa Kemal'i en güzel şekilde ifade eden bir çalışma gerçekleştirdik. Bu para da aynı şekilde hatıra amacıyla basıldı. Tüm Euro özellikleriyle aynıdır. Bu paradan 10 bin adet satıldı.”

"Yeni projeler yolda"

Koleksiyoner Honça, yakında yeni bir projelerinin daha olduğunu, bu projede Fatih Sultan Mehmet Han'ın Euro üzerinde yer alacağını kaydederek, “Yakın zamanda diyebiliriz ki; Fatih Sultan Mehmet Avrupa'yı fethedecek. Paranın taslağı hazırlandı, şu anda baskıda. Yakın zamanda elimize ulaşmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Hatıra amacıyla basılan paraların bazı çevrelerce sahtecilik ile karşı karşıya kaldığından bahseden Honça, “Lisans sahibi biziz. Parayı alacaklar güvenlik bandlarına, hologramına ve baskılara dikkat etmeliler” dedi. Honça, nümismat olarak hatıra ve tanıtım amacıyla para bastırmak konusunda öncü olmak istediklerini vurgulayarak, “Kendi kültürümüzü tanıtmak istiyoruz. Bugün tüm Avrupa ülkeleri bu gibi paraları bastırıyor. Biz neden bastırmayalım?” ifadelerini kullandı.