Göç yolundaki leylekler yeşil alanı beyaza çevirdi

Bahar aylarının müjdecisi leyleklerin İstanbul'dan güneye göçü başladı. Arnavutköy'de yeşillik alanda mola veren leylekler kartpostallık görüntüler oluştururken o anlar dron ile havadan görüntülendi.

Baharın müjdecisi olan leylekler güneye doğru yolculuklarında İstanbul'da görüntülendi.

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde mola veren yüzlerce leylek yeşillik araziye iniş yaptı. Leyleklerden dolayı yeşil arazi beyaza bürünürken kartpostallık anlar dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde yüzlerce leyleğin arazi üzerinde bulunduğu ve zaman zaman uçarak yer değiştirdiği görüldü.

“Burası leyleklerin uğrak yeri”

Her sene evlerinin karşısındaki arazide bu manzarayla karşılaştıklarını belirten Şuayip Yerebasmaz, “Burası leyleklerin uğrak yeri biz her sene bu noktada görüyoruz ve çok büyük sürüler halindeler. Biz görünce baharın geldiğini anlıyoruz. Biz her sene karşılaşıyoruz, Güneye sıcağa doğru gidiyorlar” ifadelerini kullandı.