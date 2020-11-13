Göçebe Karagümrük'ün yeni adresi Kasımpaşa!

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor'u konuk edecek olan Karagümrük'ün bu maçı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacak. 8'i lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maçını 7 farklı statta oynayan kırmızı-siyahlılar, bu gelişmeyle birlikte 10. maçında 8. farklı statta sahaya çıkacak.

Süper Lig'in geride kalan 8 haftasında topladığı 12 puanla 5. sırada yer alan Karagümrük, imkansızlıklarına karşın ligdeki iyi gidişatını sürdürüyor. Maçlarının Karagümrük'te oynanmasına izin verilmediği için stadı olmayan ve aynı zamanda Süper Lig'de tesisi olmayan tek takım konumunda bulunan Karagümrük, önümüzdeki hafta oynayacağı Sivasspor mücadelesinde de yine adres değişikliği yapacak. Sezon başında maçlarını Olimpiyat Stadı'nda oynayacağını açıklayan Karagümrük, ilk 2 iç saha maçında Yeni Malatyaspor ve Başakşehir'i bu statta ağırlamış ancak Olimpiyat Stadı'nın bakıma alınması sonrasında ev sahibi olduğu karşılaşmaları farklı farklı statlarda oynamaya başlamıştı. Kasımpaşa'yı Ülker Stadı'nda, BB Erzurumspor'u ise Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda ağırlayan Karagümrük, Sivasspor'u da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ağırlayacak.

10 resmi maç, 8 farklı stat

Bugüne kadar çıktığı 8 lig maçında 2 kez Olimpiyat Stadı'nda boy gösteren Karagümrük, 1'i ev sahibi olmak üzere 2 maçı da Kadıköy'de oynadı. Kırmızı-siyahlılar Kalan 4 maçta ise Gaziantep, Alanya, Ankara ve Esenyurt'ta sahaya çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Nevşehir Belediyespor mücadelesinde bu sezon ilk kez kendi sahası olan Vefa Stadı'nda boy gösteren Karagümrük, önümüzdeki hafta oynayacağı Sivasspor maçına Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda çıkacak ve 10 resmi maçta 8 farklı statta boy göstermiş olacak.

Hazırlık maçları da deplasmanda!

Süper Lig'de tesisi olmayan tek ekip durumundaki Karagümrük, lig maçlarının hazırlıklarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yanında bulunan atletizm sahasında yapıyor. Burada birçok takım antrenman yaparken, futbolcular sahaya çıkmak için, diğer takımın idmanının bitmesini bekliyor. Bu süre zarfında sahanın antrenmana uygun koşullarda hazırlanması da zaman aldığı için kırmızı-siyahlı ekip, birçok antrenmanında tesisten istediği verimi alamıyor. Lig başladıktan sonra yaşanan ilk milli arada Beşiktaş ile hazırlık maçı yapan Karagümrük, kendi tesisi olmadığı için rakibinin tesisi olan Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde sahaya çıkmıştı. Bu hafta sonu saat 16.00'da Fenerbahçe ile hazırlık maçında karşılaşacak olan kırmızı-siyahlılar, yine kendi tesisi olmadığı için Fenerbahçe'nin Kadıköy'de bulunan Dereağzı Tesisleri'nde hazırlık maçına çıkacak.