Göçmen Afgan çocuk Asinat'ın eğitim endişesi

Afganistan'dan kaçmak zorunda kalarak Türkiye'ye yerleşen Rahimi ailesinin 9 yaşındaki Asinat, okula gidebilmek için yetkililerden yardım istiyor. Göç idaresinden aldıkları insani ikamet izni ile bugüne kadar okula devam ettiğini söyleyen minik Asinat, yeni dönemde kimlik belgesi alamazsa okula gidememe tehlikesi ile karşı karşıya.

Henüz mülteci statüsü kazanmayan göçmen ailelerin çocukları okula devam edebilmeleri için Göç İdaresi Müdürlükleri'nden alınan insani ikamet belgesi ile okullara gidebiliyor. Ancak mülteci statüsü süreci uzaması nedeniyle çocuklar okula gidememe tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.

Afgan bir ailenin kız çocuğu olan Asinat Rahimi, 9 yaşında ve üçüncü sınıf öğrencisi. Üç sene önce ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelen ve şu an İstanbul'da yaşayan Asinat, şunları söyledi:

"Üç sene ünce ailem ile birlikte Türkiye'ye geldik İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğüne kayıt olduk. Onlar bize okula başlayabilmemiz için bir İnsani İkamet Belgesi verdiler. Bu belgeyi kullanarak okula başladım. Göç İdaresi tarafından verilen belge hastane, eczane ve değir gerekli yerlerde geçerlidir ama okulum ilerledikçe artık benim ve anne babamın kimlik kartını istiyorlar. Şimdi üçüncü sınıfı bitiriyorum okulda hocalarım kaç defa benden kimlik istediler. Okulumuza bazen yardım geldiğinde de ben misafir öğrencisi olduğum için onlardan faydalanamıyoruz, gezilere de katılamıyorum. Kimlik kartım Eylül ayına kadar gelmezse dördüncü sınıfı başlayamama ihtimalim var. Ben bunu istemiyorum derslerimi devam etmek istiyorum”

“Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istiyorum bize düşünsün”

Gelecekte doktor olmak isteyen Asinat, “Türkiye'nin milletini ve devletini seviyorum. Ben burada derslerimi bitirmek istiyorum. Okulumu bırakmak istemiyorum. Okulumu devam edebilmem için kimlik kartı almam lazım. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu mesajımı görürse okursa ona selamlarımı iletiyorum elinden öpüyorum ona seviyorum ve ona güveniyorum. Beni ve benim gibi diğer göçmen ailelerin çocuklarının eğitim sorununu düşünsün isterim ve bize düşüneceğini de eminim” ifadeleri kullandı.

“Kızım okuluna devam edemeyeceğinden korkuyorum”

Asinat'ın babası Sait Nacibullah Rahimi ise, “ Bir İnsanı belge aldık kızım onunla okulunu başladı ama TC kimlik alamadık Göç İdareye başvurduk ama daha ikametimiz çıkmadı. Bizim için bir sorun değil ama kızım Asinat eğer Eylül ayına kadar kimliğini alamazsa okulunu devam edemeyeceğinden korkuyorum. Korona Virüs de bu süreci yavaşladı umarım ilk an bu hastalık biter ve kızımın kimliği de gelir” dedi.