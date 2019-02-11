Godiva'dan Sevgililer Günü için 5 çeşit "cupcake'' çikolata

Godiva, 14 Şubat Sevgililer Günü için Avrupa'nın en sevilen tatlılarından"cupcake'' şeklinde çikolatalar üretti.

Godiva, 14 Şubat Sevgililer Günü için Avrupa'nın en sevilen tatlılarından biri olan "cupcake'' şeklinde çikolatalar üretti.

Godiva'nın Sevgililer Günü için ürettiği “cupcake” çikolata koleksiyonu aşk temasını çağrıştıran beş farklı çeşitte üretti.

Beyaz Çikolata ve Çilekli Cupcake, Bitter Çikolatalı Ganajlı Cupcake, Kahveli ve Karamelli Ganajlı Cupcake, Vanilyalı Kurabiye ve Fındıklı Cupcake, Badem Praline ve Speculoos Muslu Cupcake olarak 5 çeşitten oluşan Godiva'nın Sevgililer Günü Koleksiyonu içindeki farklı lezzetlerdeki çikolatalarıyla birçok duyuya hitap eden farklı bir deneyim sunuyor. Godiva Sevgililer Günü özel koleksiyonu 12 Şubat'tan itibaren Godiva mağazaları ve www.godiva.com.tr de satışta olacak.

Godiva Çikolata Şefi, Jean Apostolou Sevgililer Günü Koleksiyonu ile ilgili olarak: “Godiva'nın marka kimliğinin kalbinde, çikolata severler için değerli ve keyif veren tadım tecrübeleri geliştirmek bulunuyor. Sıradışı dolgular çikolatadan yapılmış “cupcake”lerin içerisine sıkılarak, nefes kesici bir deneyim için özenle süslendi. Bu ilk lokmada aşk anlamına geliyor, dedi.”