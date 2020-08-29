Göğüs büyütmede 'Subfasyal / Kas Zarı Altı' tekniği

Dr. Ali Rıza Öreroğlu, göğüs büyütme ile ilgili az bilinen 'Subfasyal / Kas Zarı Altı' tekniği hakkında bilgiler verdi.

Estetik cerrahi dünyada en yoğun talep gören cerrahi dallarından biridir. Gerek cerrahi yöntemlerde gerek cerrahide kullanılan tamamlayıcı teknolojilerde her geçen gün yeni gelişmeler olmakta. Bu gelişmeler estetik operasyonlardan alınan sonuçların hem daha estetik hem de daha doğal görünümlü olmalarına önemli katkılar sağlıyor. Günümüzde en çok gerçekleştirilen estetik operasyonlardan biri 'Göğüs Büyütme' operasyonlarıdır. Dr. Ali Rıza Öreroğlu, bu operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Göğüs büyütme operasyonları hakkında bilgi veren Dr. Ali Rıza Öreroğlu, ''Göğüs büyütme operasyonları büyük çoğunlukla göğüslerin içine yerleştirilen protezler yardımıyla gerçekleştirilir. Operasyon geçiren ve geçirmeyi düşünen kişilerin birçoğu da alacakları sonuçların özellikle doğal görünümlü olmasını tercih ediyor. Bu nedenle alınacak sonuçların hem daha doğal olmalarını hem de daha güzel görünmelerini sağlayan, meme büyütme cerrahisine ilişkin ‘Subfasyal/ Kas Zarı Altı' yöntemden ve popülerlikleri giderek artan yeni nesil protezlerden bahsetmek oldukça yerinde olacaktır'' dedi.

Meme büyütme ameliyatlarına dair en çok bilinen yöntemlerden ikisinin ‘Kas Altı' (Submuscular) ve ‘Kas Üstü' (Subglandular) teknikleri olduğunu belirten Dr. Öreroğlu, ''Burada kastedilen, protezlerin meme içinde yerleştirildikleri düzlemdir. ‘Kas Altı' yöntemde protezler göğüs kası altına yerleştirilirler. ‘Kas Üstü' yöntemde ise protezler göğüs kası ve meme dokusu arasına, meme bezlerinin altına yerleştirilirler. İki yöntemin de avantajları ve dezavantajları vardır. Anatomisi uygun olan hastalarda tercih ettiğim ‘Subfasyal/ Kas Zarı Altı' yöntem ise önceki bahsedilen iki yöntemin avantajlarına sahipken, dezavantajlarından uzaktır''dedi.

Dr. Öreroğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Meme büyütme ameliyatının ‘Subfasyal / Kas Zarı Altı' yöntemle gerçekleştirilmesi demek, protezlerin ‘fasya' denilen, göğüs kasını kaplayan tabaka, zar ile göğüs kası arasına yerleştirilmesi demektir. Protezlerin bu düzlemde yerleştirilmesinin, birtakım komplikasyonlara dair risklerde azalma, daha doğal ve göze hoş gelen sonuçlar elde edilmesi gibi birçok avantajı vardır. ‘Subfasyal / Kas Zarı Altı' yöntem kullanıldığında göğüs kası kesilmediği için ve protezler onun arkasına yerleştirilmediği için, genel olarak daha konforlu bir protez yerleştirilme yöntemi olmakla beraber, bu yöntemle gerçekleştirilen meme büyütme ameliyatından sonraki iyileşme süreci de daha konforludur. Bahsedilen bu göğüs kasını saran zar, protezler bu zar ve göğüs kası arasına yerleştirildiklerinde, protezlere doğal bir destekleme sağlar, çeşitli vücut hareketleriyle gerçekleşme riski olan protezlerin yer değiştirme riskini azaltır. Ayrıca sağlanan bu destekle, protezli göğüslerin sarkma eğilimi de azaltılmış oluyor. Ve en önemlisi, meme ve protez aynı cepte olduklarından dolayı, memenin dinamiği, yani hareketleri, gerçek memeye çok daha yakın oluyor'' şeklinde konuştu.