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Gökçe Güreşçi, Avrupa'ya açılıyor

Tasarımcı Gökçe Güreşçi, Avrupa’ya açılıyor.

Tasarımcı Gökçe Güreşçi, Avrupa'ya açılıyor. Ünlü spor markalarıyla anlaşma yapma hazırlığında olan Güreşçi, Avrupa'nın önde gelen voleybol takımlarının formalarını tasarlayacak.


Yaptığı tasarımlarla moda dünyasında adından söz ettiren ve aynı zamanda oyunculuk kariyerine de ilk adımı atarak eğitimlere başlayan Gökçe Güreşçi, Avrupa'ya açılıyor. Ünlü spor markalarıyla görüşme halinde olan tasarımcı Gökçe Güreşçi, Avrupa'nın önde gelen voleybol kulüplerinin forma tasarımlarını gerçekleştirecek. Kendisi için spor dünyasına adım atmasının ilk olduğunu söyleyen Güreşçi, “Spor kulüpleri her zaman modada öncü olmuştur. Bu doğrultuda Avrupa'daki kulüpler de ilerleyen yıllar açısından benim adıma olumlu bur adım olacaktır. Şu anda görüşme aşamasındayım. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere göre spor dünyasına adım atmış olacağım” dedi.

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