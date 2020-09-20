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Gökçe Güreşçi hazırlıklara başladı

Tasarımcı Gökçe Güreşçi, Avrupa’nın önde gelen spor kulüplerinin formalarını tasarlamak için hazırlıklara başladı.

Tasarımcı Gökçe Güreşçi, Avrupa'nın önde gelen spor kulüplerinin formalarını tasarlamak için hazırlıklara başladı. Güreşçi'nin hedefinde kadın voleybol takımları var.


Tasarımcı Gökçe Güreşçi, Avrupa'nın önde gelen spor firmalarıyla, forma tasarımı için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde firmalarla görüşen ve yapacağı tasarımlarla ilgili fikirlerini ileten Güreşçi'nin ilk hedefi kadın voleybol takımları. Voleybolda önemli bir yere sahip olan Sırbistan'daki voleybol takımlarının formalarının tasarımı için kolları sıvayan Gökçe Güreşçi, Avrupa'da kendi imzasını taşıyan formaları taraftarlara izlettirecek.

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