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Gökçe Güreşçi: “Oyunculuğa hazırlanıyorum”

Koç Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra ablasıyla birlikte kurduğu tasarım kıyafetlerle adından söz ettiren Gökçe Güreşçi, aldığı oyunculuk eğitimleriyle birlikte ekranlara göz kırpmaya başladı.

Koç Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra ablasıyla birlikte kurduğu tasarım kıyafetlerle adından söz ettiren Gökçe Güreşçi, aldığı oyunculuk eğitimleriyle birlikte ekranlara göz kırpmaya başladı.


Ablasıyla birlikte kurduğu kadın tasarım ve takı markasıyla özellikle sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Gökçe Güreşçi, yeni bir mecraya açılmaya hazırlanıyor. Aldığı oyunculuk eğitimleriyle kamera önüne hazırlanan ve eğitimlerini sürdüren Güreşçi, önümüzdeki dönemde projelerde yer almak istiyor. Paris Moda Haftası gibi birçok organizasyonu yerinden takip eden ve bu anlamda tasarımlarında gerçekleştirdiği farklılıkla dikkat çeken 25 yaşındaki tasarımcı, oyunculuğa adım atması halinde de tasarımlarına devam edeceğini ifade etti.

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