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Gökdelenler sis içinde kaldı

İstanbul’da beklenen yağış ve fırtına öncesi yer yer etkili olan sis havadan çekilen görüntülerle ilginç manzaralar oluşturdu.

İstanbul'da beklenen yağış ve fırtına öncesi yer yer etkili olan sis havadan çekilen görüntülerle ilginç manzaralar oluşturdu. Sis nedeniyle gökdelenlerin üst kısımları tamamen kayboldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonra fırtına uyarısı yapmıştı. Beklenen fırtına öncesinde İstanbul'da yüksek kesimlerde etkili olan sis ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu. Havadan çekilen görüntülerde yoğun sis nedeniyle gökdelenlerin üst kısımlarının tamamen kaybolduğu görüldü. Gökdelenlerin alt kısımları net bir şekilde gözükürken, üst katlarında yoğun bir şekilde etkili olan sis, yağmurun başlaması ile ortadan kayboldu.

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