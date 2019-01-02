Gökhan Bozbaş'ın Mısır'da Toplum ve Siyaset adlı kitabı raflarda

Gökhan Bozbaş'ın Mısır'da toplum ve siyaset üzerine hazırladığı kapsamlı akademik çalışması raflardaki yerini aldı.

Gökhan Bozbaş'ın Mısır'da Toplum ve Siyaset adlı kitabı okuyucuların beğenisine sunuldu. Vadi Yayınlarından çıkan kitap 25 Ocak 2011'de gerçekleşen Mısır halk devrimi sonrasından başlayarak 3 Temmuz 2013 askeri darbesine kadar geçen süreç içerisinde Mısır toplumunun ve siyaset kurumunun yapısında yaşanan sancıları anlamlandırma çabasının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Mısır toplumu iki buçuk yıl içerisinde 2 referandum, bir başkanlık ve parlamento seçimi, askeri vesayet ve darbe tecrübe etmiştir. Tüm bu olayların ardı ardına gelmesini anlamlandırabilmek için Mısır devletinin ve toplumunun sahip olduğu sosyo-politik yapısının analiz edilmesi önemlidir.