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Gökhan Gönül 11 maç sonra sahada

Fenerbahçe’nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, 11 maç sonra sarı-lacivertli formaya kavuştu.

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, 11 maç sonra sarı-lacivertli formaya kavuştu.


Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, 11 maç sonra Başakşehir ile oynanacak kupa mücadelesinde ilk 11'de yer aldı. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak olan Gökhan Gönül, geçen hafta Galatasaray derbisinde yedek soyunmuş, ancak süre almamıştı. Gökhan Gönül en son ligin 12. haftasında 12 Aralık tarihinde Yeni Malatyaspor maçında forma giymiş, ardından sakatlığı nedeniyle forma giyememişti, tecrübeli futbolcu 2 ay sonra ilk 11'de görev yaptı.

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