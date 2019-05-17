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Gökhan Gönül ve Dorukhan Toköz Trabzonspor maçında yok

Beşiktaş’ın Trabzonspor maç kadrosu açıklandı.

Beşiktaş'ın Trabzonspor maç kadrosu açıklandı. Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Dorukhan Toköz, kadroda yer almadı.


Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı kafilede sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Dorukhan Toköz kadroda yer almadı.


Teknik Direktör Şenol Güneş'in açıkladığı 21 kişilik Trabzonspor maçı kadrosu şu şekilde:



Loris Karius


Utku Yuvakuran


Caner Erkin


Rıdvan Yılmaz


Gary Medel


Adriano Correia


Domagoj Vida


Nicolas Isimat Mirin


Necip Uysal


Enzo Roco


Ricardo Quaresma


Atiba Hutchinson


Adem Ljajic


Muhayer Oktay


Shinji Kagawa


Oğuzhan Özyakup


Jeremain Lens


Cyle Larin


Güven Yalçın


Burak Yılmaz


Mustafa Pektemek

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