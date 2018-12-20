Göksel Gümüşdağ: "Galatasaray üyeliğimi sonlandırdım"

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Spor Kulübü'ne üye olmasından dolayı farklı bir algı oluştuğunu ve konunun gereksiz yere uzamasının taraflara zarar verebileceğini düşündüğünü söyleyerek üyeliğini sonlandırdığını açıkladı.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden önemli bir açıklamada bulundu. Sporun; insanları birleştiren, neşelendiren, daha iyi bireyler haline getiren büyük bir güç olduğuna inandığını vurgulayan Gümüşdağ, 4.5 yıl önce kurdukları İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün temelinde de bu inancın olduğunu ifade etti. Haziran 2014'ten bu yana futboldaki enerjisini İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün başarısı için harcadığını söyleyen, aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesi olduğunu hatırlatan Başkan Gümüşdağ, "Ancak Başakşehir sevdam sarı-kırmızı renklere olan saygımı azaltmaz, tüketmez. Sahada çok değerli bir rakibim, gönlümde daima özel bir yeri olan asırlık çınardır. Buna rağmen ikisini asla birbirine karıştırmam. Benim tek hedefim Başakşehir'in zirvede olmasıdır. Sporun özüne olan bakış açıma göre; bir kulübün başkanı iken, bir başka kulübün kongre üyeliğine devam etmem benim için son derece doğal bir durumdu" diye konuştu.

"Galatasaray Spor Kulübü üyeliğimi sonlandırdım"

Son zamanlarda kamuoyunda Galatasaray Spor Kulübü'ne üye olmasından dolayı farklı bir algı oluştuğunu ve konunun gereksiz yere uzamasının taraflara zarar verebileceğini düşündüğünü ifade eden Göksel Gümüşdağ, "Bu yüzden Galatasaray Spor Kulübü üyeliğimi sonlandırdığımı kamuoyuna duyurmak istiyorum. Türkiye'de sporun birleştirici gücünü, birbirimize yaklaştıran taraflarını, sevgi, saygı ve kardeşlik aşılayan yönlerini daha çok konuşacağımız günler diliyorum" şeklinde konuştu.