Göksel Gümüşdağ'dan, Ali Koç'a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un korona virüse yakalandığını duyurdu. Bunun ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından Ali Koç için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Gümüşdağ, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."