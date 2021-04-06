Göksel Gümüşdağ'dan, Ali Koç'a geçmiş olsun mesajı

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, korona virüs testi pozitif çıkan Ali Koç için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un korona virüse yakalandığını duyurdu. Bunun ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından Ali Koç için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Gümüşdağ, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."