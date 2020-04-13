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Göksel Gümüşdağ'dan teşekkür

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, korona virüs tedavisi gördüğü süreçte başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere kendisini arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.


Başakşehir'in resmi sitesinden Göksel Gümüşdağ imzasıyla paylaşılan mesajda, "21 gün boyunca devam eden tedavim süresince başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız olmak suretiyle, arayıp şifa temennilerini dile getiren, mesaj atan, dualarını gönderen, bilgi almak için hastaneyi ve beni defalarca arayan aileme, dostlarıma, arkadaşlarıma, kendim ve eşim adına içten teşekkürlerimi sunarım. Bu zor süreçte başta bizi tedavi eden doktorlarımız olmak üzere, Acıbadem Altunizade Hastanesindeki tüm çalışanlara şükranlarımı iletirim. Yüce Allah'tan bu musibeti yeryüzünden tez zamanda kaldırmasını temenni eder, hastanelerde ve evlerde şifa bekleyen tüm insanlara acil şifalar dilerim" ifadeleri kullanıldı.

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