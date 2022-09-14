Göksu'dan İBB CHP Meclis Grup üyelerine: "63 milyar bütçesi olan İBB Kentsel Dönüşüm için kaç tane konut üretiyor?"

İBB AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti'nin milyonlarca insana sıcak bir yuva kazandırma gayreti içinde olduğunu belirterek, "63 milyar bütçesi olan İBB Kentsel Dönüşüm için kaç tane konut üretiyor?" sorusunu da İBB CHP Meclis Grup üyelerine iletti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin Eylül ayı toplantılarının 3. Birleşimi İBB Saraçhane Başkanlık Binası Meclis Salonu'nda İBB Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında yapıldı. Toplantı, bir önceki birleşimin tutanağının okunmasıyla başladı. İBB AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesinden bahsetti. AK Parti'nin milyonlarca insana sıcak bir yuva kazandırma gayreti içinde olduğunu devletin bütün imkanlarını seferber ederek yaklaşık 1 milyar kaynak ayırdıklarını belirten Başkanvekili Göksu, "Kadıköy'de tek bir binayı yıkıp yapıyoruz ve işte bizim de konut projemiz diye sundukları vizyon parkında kamuoyu nezdinde nasıl değerlendirileceğini hep birlikte göreceğiz" dedi. Başkanvekili Göksu, 117 bin konut üreten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AK Partili belediyeler bu işin çözüm için elinden geleni ortaya koyarken "63 milyar bütçesi olan İBB Kentsel Dönüşüm için kaç tane konut üretiyor?" sorusunu da İBB CHP Meclis Grup üyelerine iletti.

"AK Partinin hayata geçirdiği projeler milletimizin hayalleri kadar büyüktür"

AK Parti'nin hayata geçirdiği projelerin milletin hayalleri kadar büyük olduğunu ifade eden İBB AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren çok önemli bir sosyal konut projesi açıkladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan bu proje sayesinde yüzlerce insan hayal ettiği ev ve işine kavuşacak. Toplam 500 bin konut, 250 bin konut arsası 50 bin iş yeri olmak üzere hayata geçirilen bu konut hamlesi için devletimiz 900 milyar lira yatırım yapacak. Pazartesi günü sizlere ifade etmiştim. AK Parti'nin sahip olduğu vizyon milletimizin gelecek taahhüdüyle beraber birebir örtüşmektedir. Bunun içindir ki AK Parti'nin hayata geçirdiği projeler milletimizin hayalleri kadar büyüktür. Biz milyonlarca insana sıcak bir yuva kazandırma gayretiyle devletimizin bütün imkanlarını seferber ederek yaklaşık 1 milyar kaynak ayırarak yapmış olduğumuz bu büyük hamleyle beraber bazılarının Kadıköy'de tek bir binayı yıkıp yapıyoruz diye reklam yapılıyor ve işte bizim de konut projemiz diye sundukları vizyon parkında kamuoyu nezdinde nasıl değerlendirileceğini hep birlikte göreceğiz. Bu şehir meclisinden başlatılan konut hamlesi dolayısıyla İstanbullular adına başta saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve tüm emeği geçenlere İstanbul'un meclisinden İstanbullular adına teşekkür ediyorum. 117 bin konut üretiliyor. Şimdi 117 bin konut üreten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AK Partili belediyeler bu işin çözüm için elinden geleni ortaya koyarken 63 milyar bütçesi olan İBB Kentsel Dönüşüm için kaç tane konut üretiyor" şeklinde konuştu.