Göksu'dan İmamoğlu'na: “İstanbul'un problemlerine kör kaldılar”

İBB'nin 2021 Yılı Performans ve Yatırım Programları ile Mali Yılı Bütçesi'nin görüşüldüğü İBB Meclisi'nde konuşan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, “İstanbul'un problemlerine kör kaldılar. İstanbul'u yönetim kuraklığına mahkum ettiler. Bu kenti yönetmek yerine iletişim illüzyonları ile algıyı yönetmeye çalıştılar" dedi.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB'nin 2021 Yılı Performans ve Yatırım Programları ile Mali Yılı Bütçesi'nin görüşüldüğü İBB Meclisi'nde konuştu. Göksu, "İstanbul'un ilk 500 günü maalesef 'iletişim illüzyonları' ile geçmiştir. Çok büyük vaatlerle göreve gelen Sayın Başkan'ın 500 günde tüm enerjisini iletişim illüzyonlarına ayırdığı görülmüştür. Genel Başkanınız ve Sayın Başkan siz; defalarca, 'Kimseyi işten atmayacağımıza namus sözü veriyoruz' demiştiniz. Buna rağmen binlerce kişiyi işten attınız” diye konuştu.

İBB'nin "İstanbul'un her tarafına 7 bin 500 noktada internet hizmeti veriyoruz” ilanlarına değinen Başkan Göksu, "Bu ilanları hepimiz gördük değil mi? Peki gerçek nedir? 2020 senesinde internet hizmeti verilen nokta sayısı 3 bin 800. 2021 hedefi ise 3 bin 900 nokta. Peki bu 7 bin 500 nedir? Galiba yalanda doz aşımı bu olsa gerekir veya aşırı dozda yalan da diyebiliriz. Kameralar önünde 'İsrafı sona erdireceğim' diyen Sayın Başkan, kameraların olmadığı lüks restoranlarda israfta sınır tanımayarak büşon paralarını bile İstanbullulara ödetti. Hatta o da yetmedi, kişi başına 6 bin 395 TL yemek parası ödetti. Yenikapı'da şov yapmaya çalıştınız ama elinize yüzünüze bulaştırdınız. Fazilet Durağı yalanında ise İstanbullulara iftira attınız ve böylece Fazilet kavramının, sizin için sadece uğramadığınız bir durak isminden ibaret olduğunu hepimiz anlamış olduk. Temel atmama töreniyle acziyetinizi ortaya koyup kendinizi birkaç yandaşa alkışlatmak zorunda kaldınız" şeklinde konuştu.

“İstanbul'un problemlerine kör kaldılar”

İBB'nin projelerinin engellendiği iddialarına ilişkin konuşan İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Bana engellenen bir tane projenizi gösterebilir misiniz? Gösteremezsiniz. Engel sizin mensubu olduğunuz siyasal zihniyette. 'Engelleniyoruz' bahanesinin de sürdürülebilir olmadığını görünce, bu sefer 'Çalışıyoruz, İstanbul için yatırım yapıyoruz' hikayesi oluşturmak istediler. Bizim yaptığımız projeleri sanki yeni yapılmış ve kendi vaatlerinizin tutulması gibi gösterdiler. Kurbağalıdere, Üsküdar Meydanı, Kent Ormanları, Mecidiyeköy Metrosu, Maalesef dün de Tuzla Hacet Deresi gibi " dedi

“İki senede kentsel dönüşüm bütçesini yüzde 75 oranında düşürmüştür”

Bütçeye ilişkin konuşan Göksu, "Bu bütçede deprem tedbirleri yok. Bu bütçede deprem yatırımları yok. İstanbul'un en önemli meselesinin deprem tedbirleri olduğu hepimizin malumudur. Son İzmir depremi, kaybedecek bir günümüz bile olmadığını göstermiştir. İşte İstanbul için gerçek felaket budur. Başkan iki senede kentsel dönüşüm bütçesini yüzde 75 oranında düşürmüştür. 2018 senesinde; yani bizim zamanımızda 1 milyar TL olan kentsel dönüşüm bütçesi, 2021 bütçesinde 257 milyon 119 bin 500 TL'ye düşürülmüştür. Yani AK Parti'nin İstanbul için ayırdığı deprem bütçesi, bugün CHP'nin ayırdığının tam 6 katıydı. İstanbul'un problemlerine kör kaldılar. İstanbul'u yönetim kuraklığına mahkum ettiler. Bu kenti yönetmek yerine iletişim illüzyonları ile algıyı yönetmeye çalıştılar" diye konuştu.

Konuşmasını sosyal yardımlarla ilgili konuşarak sürdüren Göksu, “Bizim dönemimizde Sosyal Yardım Ödeneği'nin bütçeye oranı yüzde 3 idi. Bütçede yüzde 2'ye düşürdüğü sosyal yardımı, yönetmelikten tamamen çıkarıyor. İstanbul'daki garip gurebanın hakkını sizin keyfi uygulamalarınıza terk etmeyeceğiz. 15 adet Yaşam Vadisi vaat etmiştiniz. Oysa performans programında buna dair bir şey göremedik. 2019 senesinde İBB'nin hedefi yıllık 4 bin 456 araçlık otopark yapmaktı. 2020 senesinde bu 2 bin 500'e çekildi. 2021 senesi için de yine 2 bin 500 araçlık bir hedef konulmuş. Oysa İmamoğlu, seçim sürecinde yıllık 20 bin, 5 yılda ise 100 bin araçlık otopark yapacağının sözünü vermişti. Performans hedeflerinde 2021 senesinde tamamlanacak metro hatları uzunluğu da 2.9 km'dir. Yılda 2.9 km metro inşaatı yaparak, seçimden önce vermiş olduğu vaadin gerçekleşmesi 2150 senesini bulacaktır. İBB Başkanının metro vaatleri 2150'ye kaldı” dedi.

“Bu bütçede rekor zamlar var”

“2019 senesi bütçesinde İBB'nin öz kaynaklarının bütçeye oranı yüzde 24 idi" diyen Göksu, "Şu an yüzde 19 olmuş. Yani bırak yeni kaynak oluşturmayı, merkezi hükumetten gelen pay olmazsa musakka bile yiyemeyeceksiniz. Göreve geldiğiniz günden bugüne kadar toplam 14.1 milyar TL borçlandınız. 2021 için ise borçlanma ihtiyacı yaklaşık 10 milyar TL'dir. Yani iki senede 24.1 milyar TL borçlanıyorsunuz. Bu bütçe diyor ki; CHP yönetimi sayesinde, 2020 İstanbul için tam anlamıyla kayıp bir sene oldu. 2021 de öyle olacak. 2023 ise tekrar İstanbul'un 94 öncesiyle buluşma zamanıdır. Siyasi hesaplarınız uğruna İstanbul'a yazık ediyorsunuz. Bu bütçede rekor zamlar var. 'İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız' diyerek halkımızdan oy isteyenlerin yetki alanlarındaki her şeye fahiş zamlar planladıklarını görüyoruz” diye konuştu.

Göksu, “2020 senesi bütçesinde işçi ücretleri 568 milyon 619 bin TL olarak öngörülmüş ve gerçekleşme oranına bakacak olursak, yaklaşık olarak böyle olacağını söyleyebiliriz. Peki 2021'de ne kadar bütçe ayrılmış? 516 milyon 996 bin TL. Bu demektir ki, işçi ücretlerine hiç zam yapmasanız bile işçilerin yüzde 9'unu işten çıkarmayı planlıyorsunuz. Eğer sözleşmeler gereği yüzde 10-12 oranında zam yapmak zorunda kalırsanız, bu sefer de işçilerin yüzde 20'sini işten çıkarmayı planlıyorsunuz demektir. Bunun başka bir izahı var mıdır? Tabii ki yok" dedi.