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Göktürk'te Kreş ve Kadın Lokali Projesi hayata geçiyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından hayata geçirilmesi planlanan 3-4-5 yaş grubu çocuklar için Kreş ve Kadınlar Lokali Projesi, bin 418 metrekare alan üzerine inşa edilecek.


Göktürk Merkez Mahallesi, Hacı Ahmet Caddesi üzerinde yapılacak olan kreşte, içerisinde uyku odası bulunan 2 adet büyük sınıf, diğer çocuklar için 3 ayrı grup odası olmak üzere toplam 5 adet ana sınıfı olacak. Ayrıca öğrenciler için yemek atölyesi, teknoloji-robotik atölyesi, müzik atölyesi, hobi bahçesi ile drama, tiyatro ve yıl sonu gösterilerini sergileyebilecekleri çok amaçlı salon da bulunacak. Proje kapsamında, çocukların sadece dış mekanda değil aynı zamanda içeride de oyun oynayabilecekleri iç mekan oyun alanı-loft tasarlandı. Rehberlik ve revir hizmetleriyle birlikte kreş toplam bin 933 metrekare üzerinde yapılacak. Bu arada yine Göktürk'te kadınlar için bir lokal inşa edilecek. Kadınlar Lokali de 340 metrekare üzerine, tamamen kadınların kullanımı için özel dizayn edilecek.

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