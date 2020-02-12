Göktürk'te “Robotik Kodlama” dersleri başladı

Eyüpsultan Belediyesi, Göktürk Gençlik ve Kültür Sanat Merkezi'nde, 05-12 yaş arası çocuklar için Robotik Kodlama dersleri başlattı.

Dersler, Cumartesi günleri saat 10.00 ile 16.00 arasında gerçekleşiyor. Toplam 110 öğrencinin kayıtlı olduğu Robotik Kodlama Atölyesi'nde eğitimler 20'şerli gruplar halinde veriliyor.

Eyüpsultan'ın geleceği olan çocukları, yarının dünyasına hazırlamak için hazırlanan kodlama atölye çalışmaları ile robotik kodlama dersleri, scratch, python gibi kodlama programları öğretiliyor. Çocukların büyük ilgi gösterdiği bu derslerle, sadece teknolojiyi kullanan değil teknolojiyi geliştiren bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor.