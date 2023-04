Gökyüzü rengarenk balonlarla ile buluştu

Pendik'te primer immün yetmezliğine farkındalık oluşturmak için gökyüzüne balonlar bırakıldı. Primer İmmün Yetmezlik Farkındalık Haftası çerçevesinde, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorlar ve hasta yakınlarının katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı, uluslararası ve ulusal hasta dernekleri IPOPI ve İMYED düzenlediği etkinlik ile, 22-29 Nisan Primer İmmün Yetmezlik Farkındalık Haftası kutlandı. Kutlamada klinik doktorları, hasta ve hasta yakınları sağlık çalışanları tarafından balonlar gökyüzüne bırakılarak farkındalık oluşturuldu.

"500 farklı primer immün yetmezlik hastalığı var"

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Sevgi Bilgiç Eltan, "Primer immün yetmezlikler bağışıklık sistemindeki genlerin bozukluğuna bağlı ortaya çıkan bir grup hastalık ve her geçen yıl primer immün yetmezliği hasta sayısı artmakta günümüze kadar yaklaşık 500'e yakın hastalık geni tanımlanmış durumda ve primer immün yetmezliklerden dolayı hastalar sık enfeksiyon geçirip hastanelerde yatmak zorunda kalıyorlar dolayısıyla primer immün yetmezlik tanı ve tedavi bilinç ve farkındalığın artması gerekiyor her yıl 22-29 Nisan haftasında dünyada primer immün yetmezlik haftası olarak kutlanmakta biz de bu yıl uluslararası ve ulusal hasta dernekleri olan IPOPI ve İMYED bünyesi altında etkinliğimizi gerçekleştirdik hem balon uçurma etkinliği hem rüzgar gülü etkinliği hastalarımızla gönüllülerle sağlık personelleriyle sağlık profesyonelleri ile bir araya geldik gökyüzüne balonlarımızı uçurduk gökyüzüne ulaşan her balon tanı ve tedaviye ulaşmış olan bir hastamızı temsil etmekte Bu nedenle oldukça mutluyuz ve primer immün yetmezlik haftasında tanı ve tedavi konusunda farkındalığın artması için elimizden gelen aktiviteleri ve klinik anlamdaki çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Elif Aydıner, "22-29 Nisan tüm dünyada immün yetmezlik haftası olarak kutlanıyor. İmmün yetmezlik hastalıkları aslında bağışıklığı zayıf kişiler bunlar doğuştan gelen her yaşta karşımıza çıkabilen enfeksiyonlara yatkınlık olan ama enfeksiyonlar dışında da vücudun tüm organlarını ve sistemlerini etkileyebilen hastalıklardan oluşuyor bugün 500'den fazla hastalık biliyoruz o yüzden artık nadir demiyoruz öksüz de kalmasınlar istiyoruz o yüzden bu hastalıklarla ilgili farkındalık oluşturmak üzere her yıl bu haftayı etkinliklerle şenliklerle eğitimlerle kutluyoruz ki bu hastalarımız tedavi şansı imkanı bulsun ve onlar da gökyüzüne balonlarını ulaştırabilsinler" dedi.

Hasta yakını Macide Kaya, "81 doğumlu bir kızım var yıllar önce biz bu hastalıkla tanıştık. Rahmetli Işıl hocanın sayesinde çok zor süreçlerden geçtik ve onun ekibiyle şu anda çok yol aldık. Sesimizi duyurduk, duyurmaya da devam ediyoruz. Bir de torunum var. Her şey çok iyi Marmara Üniversitesi'ndeki Işıl hocanın yetiştirdikleri Elif hocam Ahmet Hocam Safa hocam diğer doktor arkadaşları hepsi fevkalade insan olarak hekim olarak her şeyin en güzelini yaşıyoruz. Çok zor süreçlerden geçtik ama çok şükür iyiyiz, daha da iyi olacağız inanıyorum. Tedavisi de bulunacak ve bunu bizim hekimlerimizin bulacağına da inanıyorum ben" dedi.